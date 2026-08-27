Eiichiro Oda s'est exprimé sur la fin du manga One Piece à l'occasion du dernier jour communautaire en date de la franchise. Les fans ne vont pas lui dire adieu tout de suite.

Eiichiro Oda et le Weekly Shonen Jump en aurait encore pour au moins 4 ans d'aventures de One Piece. La fin n'est près d'arriver donc pour le manga-fleuve, qui est pourtant entré dans sa saga finale. L'auteur vient de confirmer qu'il avait bien des projets pour l'histoire en cours. Donc n'enterez pas trop vite les Mugiwara, vous allez encore avoir de quoi lire.

La fin repoussée par Eiichiro Oda

Après quasiment 1200 chapitres, on peut clairement se demander pendant combien de temps encore Eiichiro Oda aura des choses à nous raconter dans One Piece. Pré-publié depuis 1997 dans Weekly Shonen Jump, le manga fêtera d'ailleurs ses 40 ans l'an prochain. Une longévité impressionnante dont peut de titres peuvent se targuer.

Cependant, il faudra bien que Luffy raccroche son chapeau de paille un jour. Mais il semblerait que ce ne soit pas encore pour tout de suite. Pourtant, on se rappelle que la date de péremption précédemment évoquée par Oda a été dépassée. Pour rappel, voici l'horizon qu'il dégageait ces dernières années pour One Piece :

2018 : Eiichiro Oda disait avoir terminé 80 % de l'histoire.

: Eiichiro Oda disait avoir terminé 80 % de l'histoire. 2020 : il envisageait une fin aux alentours de 2024 ou 2025.

: il envisageait une fin aux alentours de 2024 ou 2025. 2022 : dans une interview aux côtés de Gosho Aoyama, l'auteur de Détective Conan, il visait une fin dans « trois ans », soit 2025.

: dans une interview aux côtés de Gosho Aoyama, l'auteur de Détective Conan, il visait une fin dans « trois ans », soit 2025. 2025 : Oda confirmait qu'on approchait de la fin de l'histoire de One Piece et que l'année suivante serait un tournant.

Or, Eiichiro Oda a pu s'exprimer lors du One Piece Day 2026 il y a quelques jours. Selon le média Otakukart, le mangaka aurait reparlé de ses plans pour la conclusion du manga. Apparemment, l'auteur aurait encore beaucoup de mystères à lever dans cet univers. Il envisagerait alors plutôt une fin dans 4 ans au plus tôt.

Cette information est toutefois à prendre avec quelques pincettes dès lors que la source ne donne pas de citation exacte ni d'extrait vidéo. Les fans de One Piece, d'ailleurs, s'amusent de ces déclarations. Sur les réseaux sociaux, certains rappellent que ce n'est pas la première fois qu'Oda donne un horizon. On lit même « J'entends ça depuis 2010 »1, preuve que le mangaka voit toujours plus loin.

Encore plein de projets pour One Piece

On va donc encore manger du One Piece pour un moment. Le manga semble prévu pour se poursuivre au moins jusqu'en 2030. Mais ce n'est pas la seule manière de vivre les aventures des Mugiwara. De fait, l'anime continuera évidemment au-delà de cette date, le temps de rattraper l'avance des chapitres. En plus, il faut aussi compter sur les deux nouveaux films également annoncés lors de cette dernière journée communautaire :

One Piece God Valley , pour l'été 2027 (canon à l'anime)

, pour l'été 2027 (canon à l'anime) BAAD, pour 2029