One Piece reprend son petit train train après l’opération de son auteur. Justement le chapitre 1089 du manga a fuité et on sait déjà ce qu’il va se passer.

Le manga One Piece a repris sur les chapeaux de roue. En pause pendant un mois complet des suites de l’opération de son auteur, Eiichiro Oda, l'œuvre poursuit désormais sa publication à un rythme régulier. Le premier chapitre depuis son retour dans le Weekly Shonen Jump avait clairement été à la hauteur des attentes. Un personnage emblématique du manga est plus qu’en mauvaise posture et les conflits tout autour du globe commencent à se dessiner.

Oda avait visiblement à cœur de prendre le temps de présenter ce qui passe dans le reste du monde, quitte à délaisser Luffy et sa troupe. Cela fait de très longs mois que les lecteurs n’ont pas revu l'équipage au Chapeau de Paille. Est-ce que ça va enfin changer avec le chapitre 1089 de One Piece ? Comme d’habitude, son contenu a leaké quelques jours avant sa publication officielle. On rappelle que les lignes qui suivent contiennent donc des spoilers et le résumé de ce chapitre.

Résumé du chapitre 1089 de One Piece

Nous avions quitté l’ancien Vice-Amiral et grand-père de Luffy en mauvaise posture. Garp a été vaincu par l’équipage de Barbe Noire et Kuzan afin de sauver Koby et le reste de sa flotte. Dans le chapitre 1089 de One Piece, ce sera au tour du monde entier d’apprendre la nouvelle dans les journaux, ce qui ne devrait pas manquer de créer la stupeur voire l’émoi. Ce n’est pas la nouvelle la plus inquiétante que les Martin Facteurs livreront. La dernière édition du canard fait également état de plusieurs « désastres » qui se produisent partout dans le globe. Le leaker Pewpiece, à qui l’on doit ses informations, n’apporte pas plus de précisions sur cette partie.

Il affirme en revanche que l’on aura quelques bribes autour de la disparition du Royaume de Lulusia, qui rappelons-le a complètement été rayé de la carte par Imu, « le Roi du Monde », dans ce chapitre de One Piece. L’île laisse désormais place à un énorme trou autour duquel le niveau de mer est particulièrement élevé. Cette phrase prendra sans doute plus de sens lorsque l’on aura les planches sous les yeux dans quelques jours. Après de longs mois d’attente, retour à l'île d'Egg Head où se trouvent Luffy, Vegapunk et désormais tout un tas de vice-amiraux accompagnés de Kizaru et Saturn.

Les choses sérieuses vont commencer à Egg Head

L’équipe d’élite de la Marine se met alors à discuter de toutes les possibilités pour bloquer les sorties de l’île et empêcher la troupe de s’échapper. S’ensuit alors un petit flashback autour de Vegapunk, Sentomaru et Kizaru. Le chapitre 1089 de One Piece se termine avec la traîtresse York qui appelle les Cinq Doyens les suppliant de la « sauver de Luffy ». Le chapitre se conclut avec une double page où l’on voit l'équipage au Chapeau de Paille.

Un chapitre qui s’annonce globalement assez calme avec le flot d’action de ses prédécesseurs. Il servira donc davantage de transition vers le retour sur l’île d’Egg Head, où les choses sérieuses devraient enfin commencer. Entre la présence du CP-0, les vice-amiraux et les Séraphins, les nerfs des Chapeaux de Paille devraient être mis à rude épreuve. Les fans n’en attendent en tout cas pas moins, et une grande partie de la communauté ne cache pas sa hype de voir le manga enfin se reconcentrer sur ses protagonistes.

On rappelle que les amoureux de l’anime ne seront pas en reste cette semaine. L’épisode 1071 tant attendu sera en effet diffusé d’ici quelques jours et montrera enfin la transformation de Luffy en Gear 5. Autant dire que ce sera une excellente semaine pour les fans de One Piece. Quant au chapitre 1089, des images volées devraient commencer à fleurir sur la Toile dès demain, nous livrant un meilleur aperçu des événements.