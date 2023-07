Il existe de multiples plateformes pour regarder des animes depuis la France et heureusement, vu que les programmes cultes venus du Japon ne manquent pas. Entre One Piece, qui a dépassé les 1000 épisodes ou encore L'Attaque des Titans, impossible pour certains d'attendre plus de quelques jours pour profiter de leurs séries préférées après leur sortie au Pays du Soleil-levant. Ça tombe bien, car Crunchyroll offre un large catalogue d'anime tout en proposant la diffusion en simulcast pour de nombreux programmes. Bonne nouvelle : ce mois-ci, vous pouvez bénéficier de 75 jours gratuits à l'offre Premium de Crunchyroll.

Une offre exceptionnelle de Crunchyroll

Vous êtes fan d'anime ? Vous êtes abonné au Game Pass Ultimate ? Nous avons une très bonne nouvelle pour vous. Sur leur site officiel, Xbox et Crunchyroll annoncent le grand retour du Mois de l'Animé. Pour célébrer la japanimation, une collaboration exceptionnelle permet de profiter de l'offre Crunchyroll Mega Fan gratuitement pendant 75 jours.

Dès aujourd’hui, les membres du Game Pass Ultimate peuvent réveiller l’Otaku qui sommeille en eux en bénéficiant de 75 jours gratuits de Crunchyroll Mega Fan. Crunchyroll Mega Fan permet aux membres d’accéder à la plus grande bibliothèque d’animé au monde (avec plus de 1 300 titres) sans publicité, où qu’ils soient, avec un accès aux nouveaux épisodes diffusés en simultané le jour même de la sortie au Japon.

Si vous êtes abonné au Game Pass Ultimate, vous pouvez profiter de l'offre, que vous soyez nouveau ou anciennement abonné à Crunchyroll Mega Fan. En revanche, ceux qui ont déjà profité de cette période d'essai gratuite cette année ne sont pas éligibles. L'offre peut être réclamée jusqu'au 20 octobre prochain, sachant qu'une fois l'avantage récupéré dans l'onglet du même nom sur le Game Pass, vous avez jusqu'au 27 octobre à 23h59 pour l'activer. Et si vous n'êtes pas membres du service de Microsoft, vous pouvez faire une pierre deux coups. Il est en effet possible de profiter d'un abonnement Xbox Game Pass Ultimate pour 1€, l'offre d'essai étant désormais de retour. Autant dire que pour avoir deux abonnements en un pendant un mois, ça vaut largement le coup.

Les fans d'animes gâtés sur la plateforme de SVOD

Habituellement, Crunchyroll propose un essai gratuit de 14 jours à son offre Mega Fan avant de demander à l'utilisateur de passer à la caisse. Attention, car si vous gardez votre abonnement actif à la fin de ces 75 jours d'essai, votre abonnement sera automatiquement renouvelé et vous serez débité.

Le très large catalogue de Crunchyroll contribue à son succès auprès du public, surtout depuis sa fusion avec Wakanim en février 2022. Mais au-delà de son offre pléthorique, la plateforme détenue par Sony a aussi pour elle l'avantage de diffuser des programmes absolument cultes comme One Piece, L'Attaque des Titans ou encore Jujutsu Kaisen. Aujourd'hui, le service compte plus de 10 millions d'abonnés dans le monde et règne plus que jamais sur son marché. En France, la plateforme Animation Digital Network, plus communément appelée ADN, tente de rivaliser avec le géant de l'animation.