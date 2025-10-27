Un grand événement s'annonce pour tous les fans de One Piece ! Le rendez-vous est donné, vous ne devez pas le louper. Découvrez la date et ce qui vous attend avec nous.

Avis à tous les pirates ! Les équipes de la franchise One Piece annonce un nouvel événement exceptionnel. Les fans pourront le suivre en direct et, surtout, découvrir les dernières nouveautés concernant l'œuvre d'Eiichiro Oda. Il est donc impensable que, si êtes un fervent amateur de l'univers, que vous passiez à côté. Nous vous disons tout sur cette prise de parole qui va embraser le cœur du public, c'est certain.

One Piece va redonner des nouvelles très bientôt

Si vous suivez les diverses aventures de One Piece sur vos écrans, alors ce rendez-vous est pour vous. En effet, c'est du côté des adaptations du manga d'Oda que ça va se passer. Sur les réseaux officiels de la franchise, le rédacteur en chef du Weekly Shonen Jump, Hiroyuki Nakano, a donné rendez-vous aux fans pour leur parler des prochaines sorties à venir.

Un panel sera très bientôt réuni pour vous parler, en direct, de ce qui vous attend dans deux programmes très appréciés. D'un côté, le but sera de donner des nouvelles concernant l'anime. Le sujet n'a pas encore été précisé, mais cela pourrait toucher à la fin de l'arc Egghead ou à la suite, soit l'arc Elbaf en cours dans le manga. À moins que d'autres projets ne soient évoqués.

De l'autre côté, la série live-action Netflix sera également sur la table. Rappelez-vous que la saison 2 de cette adaptation ambitieuse de One Piece sortira en 2026 sur la plateforme de SVOD. D'ailleurs, celle-ci a lancé sa campagne de communication, montrant régulièrement de nouvelles images des arcs qui seront traités. Alors que la diffusion approche, les équipes vont certainement tout faire pour donner encore envie au public. Peut-être aurons-nous enfin droit à un trailer concret ou à un aperçu du casting en action ?

Vous l'aurez compris, ce nouveau rendez-vous est immanquable pour les fans de One Piece. Alors sortez votre agenda pour être certain de ne pas manquer la date. Le panel se réunira le 28 octobre prochain, à 13h45 (heure française). Vous pourrez suivre les annonces en direct sur YouTube.