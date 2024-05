La sortie d'un nouveau chapitre de One Piece est toujours un moment très attendu. Mais, on a généralement l'opportunité d'en apprendre davantage sur son contenu avant sa publication, et c'est à nouveau le cas avec le 1115e.

Après la pause due à la Golden Week, One Piece revient cette semaine pour son chapitre 1115 ! Manga fleuve exemplaire, l'œuvre d'Eiichirō Oda passionne toujours autant. Alors qu'un nouvel arc se déploie depuis peu, l'auteur sait se renouveler avec un nouveau cadre, passant du Japon féodal à une esthétique de la science-fiction.

Les derniers événements du manga nous tenaient en haleine avec des révélations inattendues. Il nous tarde donc de découvrir la suite ! Or, comme chaque semaine, le nouveau chapitre a fuité sur la toile... Découvrez avec nous ce qu'il devrait nous réserver.

Que se passe-t-il dans le chapitre 1115 de One Piece ?

Après le chapitre 1113 et son annonce des plus surprenantes au travers d'un message audio laissé par Vegapunk, le dernier chapitre nous contait l'histoire du Siècle oublié et de Joyboy. La suite n'en a pas fini avec cette plongée dans le passé. La diffusion se poursuit avec de nouvelles révélations.

Le chapitre 1115 commencerait par les réactions d'autres personnages aux message du Docteur. Ce dernier se poursuivrait avec une explication à propos des Ponéglyphes. Ce serait des enregistrements audio relatant un conflit d'ampleur qui a eu lieu durant le Siècle oublié. Son message précise qu'en plus des affrontements, il s'agissait dans le fond d'une bataille d'« idées ». Mais, l'homme ne saurait dire qui avait raison ou tort entre les deux camps s'opposant.

Souhaitant compromettre la diffusion du message, le Doyen Mars ne peut rester sans rien faire. Faisant usage de son Haki, il s'attaquerait à plusieurs escargophones. De son côté, Nusjuro briserait libèrerait les Pacifistas d'une puissante taillade. Une fois de plus, les agissements des Doyens tendraient à montrer que le Gouvernement mondial à des choses à cacher...

Les cinq Doyens de One Piece. © Eiichirō Oda / Toei Animation.

Le message se poursuivant, nous apprendrions que la défaite Joyboy aurait marqué la fin du Siècle oublié. D'ailleurs, nous devrions avoir une belle représentation du personnage, en couverture du chapitre ou à l'intérieur, se préparant au combat. Un petit groupe de silhouettes couronnées lui ferait face.

Toutefois, malgré l'issue de la guerre, celle-ci avait déjà transformé la face du monde. Ainsi, des continents millénaires furent engloutis avec la montée des eaux. Dès que les mers eurent atteint les 200 mètres, elles les auraient submergé. Selon Vegapunk, les personnages du monde de One Piece vivraient en fait sur les dernières surfaces immergées de ces terres oubliées.

Le plus inattendu dans ce message est probablement la dernière révélation du Docteur ; selon lui, cette guerre ancestrale ne serait pas terminée. Plus encore, les armes anciennes ne seraient actuellement qu'à l'état de veille, prêtes à être utilisées à nouveau. Comme pour nous donner une indication implicite, le chapitre 1115 se terminerait sur le visage d'Imu, toujours dans l'ombre.

Où et quand lire la suite des aventures de Luffy ?

À nouveau, vous pourrez lire gratuitement et légalement le nouveau chapitre de One Piece ce dimanche 26 mai. Il sera en ligne sur la plateforme MANGA Plus. Dès 17 heures, et pour une durée d'un mois, les nouvelles pages contant l'Odyssée des Mugiwara vous seront entièrement accessibles en traduction anglaise. Le chapitre 1116 sera, quant à lui, disponible la semaine prochaine. Pas de pause cette fois pour les équipes !