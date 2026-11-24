Avant sa sortie officielle, le chapitre 1200 de One Piece a déjà fuité sur la toile. On découvre ainsi les premiers détails de l'histoire et ce qu'il arrive maintenant à Luffy.

L'aventure-fleuve imaginée par Eiichiro Oda se poursuit avec One Piece 1200. Le nouveau chapitre du manga doit être publié ce week-end dans le Weekly Shonen Jump. Cependant, vous savez bien qu'il se dévoile toujours malgré quelques jours auparavant. C'est l'occasion d'avoir un avant-goût de la suite de l'action et là, ça concerne notamment la transformation de Luffy.

Que se passe-t-il dans le chapitre 1200 de One Piece ?

La semaine passée, le manga d'Oda nous laissait sur plusieurs moments sous tension. Le chapitre 1200 de One Piece nous fait ainsi retrouver Luffy en plein lutte intérieure contre sa nouvelle forme. Le singe qui prend le dessus sur lui n'est pas tout à fait le plus sympa des Zoan. Sanji intervient d'ailleurs alors qu'il attaque Brogy et Dorry, sauf qu'en détournant l'assaut celui-ci atteint finalement le village des géants.

Luffy dans sa forme Zoan au chapitre 1199. © Shueisha / Eiichiro Oda

Ensuite, comme on pouvait s'y attendre avec la fin du chapitre 1199, on plonge dans la lecture de la lettre de LIli avec Robin. Le chapitre One Piece 1200 fait cette grosse révélation : il y a 800 ans, elle formait un trio d'amis avec Imu et Joy Boy. C'est là qu'on découvre que leur lien à tous les trois a été abimé par la guerre, opposant les deux garçons l'un à l'autre. Avec des idéologies aux antipodes, Imu voulant devenir un dieu et Joy Boy rêvant avant tout de liberté, ils se sont retrouvés dans des camps adverses.

Ainsi, Joy Boy est parvenu a monter une grande armée notamment avec le soutien des géants d'Erbaf. Parmi ses alliés, on compterait Douzan et les Galleila. Mais leur coalition a été défaite en raison de la stratégie adverse. Le chapitre 1200 de One Piece nous montre qu'Imu et ses alliés ont kidnappé les enfants Erbaf et s'en sont servi comme otages. Dans sa lettre, Lili craint que l'histoire ne se répète à l'avenir et exhorte qui la lira d'anticiper cela.

Le flashback s'arrête là, bien que Robin continue de lire la lettre. On retrouve alors Luffy, qui tente de retenir le singe qui cherche à prendre le dessus en enroulant son corps dans ses bras. C'est alors que Gunko atteint le village des géants. Elle s'adresse aux Erbaf pour les prévenir qu'ils n'ont aucune chance contre Imu. Le chapitre 1200 de One PIece se conclut sur son terrible conseil : qu'ils abandonnent les enfants.

Où trouver les scans du chapitre 1200 de OP ?

Vous pourrez bientôt lire noir sur blanc le chapitre 1200 de One Piece dans son intégralité. En effet, le manga continue d'être publié en ligne légalement et gratuitement chaque semaine par son éditeur. Avant de découvrir la suite la semaine prochaine, vous pourrez donc vous plongez dans la lecture dès ce dimanche :

Date de sortie de One Piece 1199 : 29 novembre 2026

: 29 novembre 2026 Horaire de disponibilité : 17 heures

: 17 heures Plateforme officielle : MANGA Plus