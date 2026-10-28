Comme toutes les semaines où le manga doit paraître dans le Weekly Shonen Jump, le chapitre 1197 de One Piece a leaké et ce sera légendaire pour les fans de Sanji.

Les trois grands combats de l’arc d’Elbaf atteignent enfin leur point culminant. Zoro maîtrise désormais le Haki des Rois, alors que Sanji lutte contre son adversaire, Killingham. L’action s’est enfin mise en place sur l’île des géants et le cuistot de l’équipage va enfin avoir le droit à son véritable moment de gloire. Son combat sera toujours au coeur du chapitre 1197 de One Piece, dont les premiers leaks viennent de tomber. En voici le résumé.

L'avènement de Sanji dans le chapitre 1197 de One Piece

Le chapitre poursuit donc l’affrontement entre Sanji et Killingham et il sera manifestement particulièrement verbeux. Il prendra le temps de suspendre momentanément l’action pour s’attarder sur le rapport du cuisinier à son propre corps. Une introspection qui, à en croire les premiers leaks disponibles, occupe une place considérable dans ce chapitre 1197 de One Piece, particulièrement bavard. Tout commence par une prise de conscience. Sanji réalise que son corps, qu’il a pourtant toujours traité avec une forme de désinvolture, devrait être l’une de ses priorités. Il lui a permis de surmonter d’innombrables épreuves.

Les souvenirs défilent alors, de Zeff à Reiju, en passant par ses frères et les nombreux adversaires qui ont jalonné son parcours, de Mr. 2 à Bon Clay, sans oublier Jabra, Absalom, Queen ou encore son paternel. Autant d’étapes rappelées à notre bon souvenir dans le chapitre 1197 de One Piece, qui illustrent cette relation compliquée avec l’héritage génétique de sa famille. Sanji a toujours méprisé les corps artificiellement renforcés de ses frères, au point de considérer qu’une transformation similaire serait pire que la mort. Ce qui explique en partie le peu de considération qu’il accorde à son propre corps.

Sanji dans le chapitre 1196 ©WSJ

Sanji a bien le Haki des Rois

Le combat reprend rapidement ses droits dans le chapitre 1197 de One Piece. Face à Killingham, Sanji se rend compte que Haki de l’armement ne suffit plus. Il a besoin d’une défense qui surpasse tout ce qu’il a pu accomplir jusqu’à présent. Son adversaire, en forme hybride, déploie une armure noire qui ne peut être détruite qu’avec le Haki des Rois, alors que le cuisinier continue d’enchaîner les coups de pied en rafale. Une nouvelle forme de flammes apparaît autour de sa jambe. Visuellement elle rappelle la technique Jambe à l'Ifrit, mais avec une apparence plus pure, plus fluide.

Le chapitre 1197 de One Piece continue alors que Sanji parvient à encaisser l’impact de la lance Longinus, dont il finit par briser la pointe avant d’être projeté en arrière. Il constate alors l’absence de douleur et prend conscience du niveau absurde atteint par son Haki de l’armement. Il lui permet désormais de résister aux attaques comme s’il était celui qui les lançait et estime même être capable de briser des balles avec son propre corps.

Le chapitre 1197 de One Piece se poursuit ensuite avec Sanji qui se relève, pense à Zoro et Luffy et estime que si Zoro est l’épée du capitaine, il se doit d’être le bouclier de Luffy. Des éclairs noirs apparaissent alors, avec tous les effets visuels associés au Haki des Rois. Sanji lance alors un coup de pied tournoyant renforcé à la fois par ses nouvelles flammes et son Haki des Rois. La lance de Longinus est brisée, Killingham encaisse de plein fouet, crache du sang et voit son casque voler en éclats.

Bonne nouvelle, il n’y aura pas de pause la semaine prochaine. Le chapitre 1197 de One Piece sera donc disponible officiellement le dimanche 1er novembre dans le Weekly Shonen Jump. Comme toujours, les scans seront publiés le même jour à 17h00 sur la plateforme MANGA Plus, qui permet de lire légalement et gratuitement les nouveautés en français.

Source : Pew