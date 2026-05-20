One Piece est de retour cette semaine. Après une pause bien méritée, Eiichiro Oda reprend du service avec le chapitre 1183 de One Piece. Les pages précédentes laissaient présager une série de combats acharnés, mais comme souvent, l’auteur du manga aime prendre les attentes de la communauté à contre-pied. Pour autant, cela ne l’empêchera pas de faire une révélation que l’on n’espérait plus après toutes ces années. On fait le point sur les leaks du chapitre 1183 de One Piece.

Premiers leaks pour le chapitre 1183 de One Piece

L’heure est à la castagne sur Elbaf. Sanji arrive au village des géants et commence son combat contre les MMA de Zaza. Pendant ce temps, l'affrontement féroce entre Loki et Imu continue de faire rage. Le régent du Gouvernement Mondial s’emporte, et affirme que Nika et Nidhögg finiront par périr, au même titre que Dozan, que beaucoup de fans pensent être un autre Dieu qu’il aurait déjà terrassé. Le chapitre 1183 de One Piece enchaîne ensuite sur un flashback centré sur Brook, après que Usopp lui ait demandé pourquoi il était soudainement allé affronter Gunko. Et, pour la toute première fois, on découvre enfin entièrement son visage et ses yeux. A noter qu’il n’a pas encore sa cicatrice dans ce flashback du chapitre 1183 de One Piece.

A l’époque de ses 20 ans, le musicien des Chapeaux de paille vivait ainsi au Royaume d’Esperia, aux côtés de la princesse Shuri, alors âgée de 7 ans. Brook était alors le chef du convoi militaire du Royaume. Un jour, alors qu’un gangster a essayé de s’en prendre à la Reine, il l’écrasa, lui et toute son organisation. Brook était très populaire au sein du Royaume, mais moins que la Reine Candel, ancienne commandante de cette même escouade dont il avait hérité du poste. Et ce serait à peu près tout ce que proposerait le chapitre 1183 de One Piece dans les grandes lignes. Ce chapitre semble surtout amorcer de futures révélations sur Brook. Il ne faudra d’ailleurs pas attendre bien longtemps pour en savoir plus, puisque le manga ne sera pas en pause la semaine prochaine.

Source : Pew