Comme toutes les semaines où de nouvelles pages sont attendues dans le Weekly Jump, le chapitre 1185 de One Piece est déjà victime de leaks. En voici un premier résumé.

L’arc d’Elbaf aura décidément été placé sous le signe des flashbacks. Après celui de God Valley, Eiichiro Oda, à la surprise générale, a choisi le pays des géants pour en dévoiler davantage sur le passé de Brook, intimement lié à un royaume disparu ainsi qu’à l’une des antagonistes au cœur des récents événements. Le chapitre 1185 de One Piece va ainsi continuer sur la lancée de ses prédécesseurs, confirmant une tournure tragique que beaucoup de lecteurs avaient déjà anticipée. Voici un résumé de tous les leaks connus à ce jour.

Premiers leaks pour le chapitre 1185 de One Piece

Les flashbacks de Brook continuent donc. Lorsqu’il n’était encore qu’un simple apprenti de Candelle, il s'entraînait régulièrement avec sa mentor, aussi bien aux rudiments du combat à l’épée qu’à l’art de l’étiquette. Par la suite, un autre montage du chapitre 1185 de One Piece met en lumière l’amitié qu’il entretenait avec Shuri et Candelle. Cette dernière lui a même confié les sentiments qu’elle éprouvait pour le Prince Luven, bien qu’elle s’avouait simplement heureuse de pouvoir le servir en tant que garde royale. Un jour, un navire du Gouvernement Mondial transportant un Dragon Céleste accoste au Royaume d’Esperia. Après cette visite, Candelle tombe mystérieusement malade pendant longtemps, plongeant tout le royaume dans une atmosphère morose. Une fois rétablie, Luven annonce ses fiançailles avec elle.

Cependant, le chapitre 1185 de One Piece se poursuit avec l’apparition d’un mystérieux brouillard qui engloutit le royaume pendant plusieurs années, altérant la santé des citoyens et abîmant les instruments de musique, véritable moteur de l’économie locale. A cause de cette catastrophe, toute l’économie du royaume s'effondre à son tour, empêchant le pays de payer son tribut aux Dragons Célestes. Le Gouvernement Mondial exige alors que les habitants d’Esperia soient réduits en esclavage.

Le chapitre 1185 de One Piece montre ensuite la résistance de Luven, qui refuse catégoriquement cette « offre », provoquant une guerre avec le Gouvernement Mondial. Le royaume finit dévoré par les flammes. Lorsque Brook arrive au château royal, il découvre avec stupeur Shuri en train de poignarder Luven, chacun arborant des ailes de démons et des cornes, ce qui implique qu’ils étaient sous l’influence du Domo Reversi. Il faudra cependant patienter encore un peu avant de découvrir la suite puisque le chapitre 1186 de One Piece ne sera publié que dans deux semaines.

Page du chapitre 1184 de One Piece

Source : Pew