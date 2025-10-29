Pas de pause pour les lecteurs. Le manga One Piece revient cette semaine avec le chapitre 1164. Or, comme souvent, il a leaké et dévoile son contenu en avance.

Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. En ce moment, ce sont les montagnes russes pour les fans de One Piece. Les annonces de pause s'enchaînent, que ce soit sur papier ou à l'écran. Même si l'anime a prévenu que 2026 serait une année un peu particulière, le manga, lui, a repris son cours ces dernières semaines. Ainsi, le chapitre 1164 arrivera cette semaine. Mais découvrez-en un avant-goût dès maintenant grâce aux premiers leaks.

Les premiers leaks du chapitre 1164 de One Piece

Eiichiro Oda continue de nous conter les événements légendaires de God Valley. Ainsi, le chapitre 1164 de One Piece reprend globalement là où le précédent nous avait laissés. Il débute par un focus sur Rocks D. Xebec, dont on comprend qu'il pensait que Davy Jones était l'ancien Roi du Monde. Seulement, le pirate est sous le coup de l'attaque d'Imu, le Domi Reversi. Par conséquent, bien qu'il tente de lutter contre ses effets, il finit par se transformer en démon.

Le combat prend ici une autre tournure dans One Piece. Alors qu'il s'était allié à eux juste avant, Xebec se retourne contre Big Mum et Kaido. Il parvient même à les vaincre. Face à ce déchaînement de puissance, Bartholomew Kuma ne peut pas rester spectateur. Ni une ni deux, il fait usage des pouvoirs de son Fruit du Démon, le Fruit des Coussinets (Nikyu Nikyu no Mi) pour sauver Eris et Teach.

De son côté, Imu ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il donne pour consigne à Rocks de tuer tout le monde sur l'île. Sauf que le père de Barbe Noire a toujours un brin de conscience. C'est pourquoi il ordonne à Garp de l'abattre. Le combat entre les deux hommes de légende démarre. La suite de One Piece s'annonce absolument épique, attendez-vous à un chapitre 1164 sous haute tension !

Imu utilise le Domi Reversi sur Rocks dans le chapitre 1163 de One Piece. © Shueisha / Eiichiro Oda.

Où lire les scans du manga gratuitement ?

Si les nouveaux leaks de One Piece donne un aperçu de ce qui nous attend dans le chapitre 1164, celui-ci se dévoilera en intégralité dimanche prochain. En effet, vous pourrez lire les scans légalement, gratuitement et en français qui plus est sur la plateforme officielle MANGA Plus. Rendez-vous le 2 novembre 2025 à 16h.

Qu'en est-il de la suite ? Pour l'heure, rien n'indique que la publication de One Piece marquera une pause la semaine prochaine. Le chapitre 1165 devrait donc sortir comme prévu le 9 novembre. À moins d'un retournement de situation, attendez-vous à retrouver les futurs leaks dès mardi ou mercredi prochain.