Les nouvelles sont réjouissantes pour les fans de One Piece. Après quelques frustrations, enfin du positif qui se confirme pour très bientôt, vous allez voir.

Larguez les amarres, enfin une belle nouvelle pour One Piece ! Ces derniers temps, ça n'avait pas été tout rose pour les fans. Leur patience a de nouveau été mise à l'épreuve, et doublement qui plus est. D'abord, l'anime a annoncé un hiatus de deux semaines. Il vient tout juste de reprendre avec la diffusion de l'épisode 1146. Puis, c'est le manga qui s'est mis à l'arrêt, éveillant même l'inquiétude pour son auteur. Mais il y a enfin du positif pour la suite.

Ça s'arrange pour le manga One Piece

Le retour de One Piece, c'est cette semaine pour les lecteurs ! Après la sortie du chapitre 1162 le 12 octobre dernier, les fans n'ont pas eu de nouvelles pages à dévorer la semaine dernière. Après une précédente pause fin septembre, cela faisait la deuxième en un temps réduit. Mais cette fois, c'est la bonne.

L'éditeur Shueisha donne rendez-vous aux fidèles japonais du Weekly Shonen Jump pour découvrir le chapitre 1163 cette semaine, ainsi qu'aux lecteurs du monde entier qui pourront retrouver la suite dès ce dimanche 26 octobre sur la plateforme officielle MANGA Plus (à 17 heures précisément pour la France).

Mais la bonne nouvelle ne s'arrête pas là. Ce qui va vraiment réjouir les fans, c'est qu'aucune pause n'est prévue après cette nouvelle publication. Le chapitre 1164 arrivera donc la semaine prochaine, c'est officiellement confirmé. Ça tombe bien, car le 1163e est annoncé comme le point culminant des événements de God Valley. Dès lors, on devine que le suspens sera à son comble, alors la suite sera attendue de façon imminente !

Pour patienter encore un peu le temps de découvrir le futur chapitre de One Piece, l'éditeur a d'ores et déjà dévoilé la couverture du prochain volume. Ainsi, on découvre que le tome 113, qui sortira le 4 novembre 2025 au Japon, mettra en avant les Chevaliers Divins. La sortie française n'est pas encore datée, mais elle ne saura tarder.

