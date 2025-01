Le chapitre 1138 de One Piece se dévoile déjà. Le continu a en effet fuité sur la toile. On peut vous dire que ça promet du lourd pour les événements à venir !

À l'abordage ! One Piece devrait nous en mettre plein les mirettes en 2025. D'abord, on attend le retour de l'anime, actuellement en pause. Ensuite, on espère fortement que la série live-action de Netflix aura droit à sa diffusion cette année. Même le jeu de cartes est à l'honneur le mois prochain. Mais, dans l'immédiat, c'est le manga qui attire toute l'attention, surtout avec le nouveau chapitre qui a déjà leaké.

Vous voudrez lire la suite immédiatement après le chapitre 1138 de One Piece

Le dernier chapitre de One Piece était décidément lourd en révélations ! Eiichiro Oda n'a pas son pareil pour redynamiser l'intrigue quand il faut. Il ne s'arrête d'ailleurs pas en si bon chemin. Après 1137ᵉ, il poursuit les explications dans le chapitre 1138.

Vraisemblablement intitulé « Sacred Texts » (« Textes sacrés » en français), le prochain chapitre de One Piece devrait s'intéresser encore à la famille Figarland. Ainsi, nous avons la confirmation que Shamrock et Shanks sont jumeaux, ce dernier étant le plus jeune des deux. Nous découvrons en même temps que l'aîné dispose d'une épée auquel est attribué le pouvoir du fruit du démon Cerberus, un pouvoir qui lui aurait permis d'attaquer Loki.

On commence alors à comprendre quels faux-semblants ont pu se jouer en terre Erbaf. De fait, les gardes géants ont dit à Luffy que Shanks les avait attaqués. Cependant, le capitaine des Mugiwara a du mal à les croire. Il commence alors à expliquer que les pirates de Roger et son vieil ami sont une même famille. À ce moment, l'homme portant un kasa (chapeau traditionnel japonais) approche. C'est le même que celui aperçu plus tôt en compagnie de Crocus. Serait-ce un membre de l'équipe du Roi des Pirates ?

Crocus buvant avec un homme mystérieux sur la couverture du chapitre 1124 de One Piece. © Eiichirō Oda

Pendant ce temps, Franky et Ripley font face à un immense mur. Une fresque murale y est peinte. Elle aurait été réalisée à l'époque du Siècle oublié. Comme pour y faire écho, le chapitre 1138 de One Piece nous rapproche ensuite de Robin. Elle est en train de traduire le livre que Saul lui avait montré. Les pages évoquent les deux premières grandes guerres de ce monde, mais pas que. Elles abordent aussi la troisième guerre qui approcherait ! Des événements sans pareil semblent se préparer dans One Piece.

La suite de One Piece s'apprête à débarquer gratuitement en ligne. Le nouveau chapitre rejoindra effectivement le précédent sur MANGA Plus. La plateforme de l'éditeur Shueisha vous permet chaque semaine de lire de nouveaux chapitres en toute légalité. Ils y restent disponibles trois à quatre semaines selon les séries.

Le chapitre 1138 de One Piece sera ainsi disponible gratuitement dimanche 2 février, à 16 heures. Vous découvrirez alors en image le contenu qui a leaké ! Qui plus est, vous n'aurez pas à attendre longtemps le chapitre suivant, puisqu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine.