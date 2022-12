Quand aime ou non ses films, il faut bien avouer que Christopher Nolan est un grand réalisateur de notre époque. Et ce n'est pas son prochain film, Oppenheimer qui va convaincre du contraire. Le réalisateur a voulu frapper fort avec une scène d'explosion massive sans CGI.

Pour rappel, le film retrace l'histoire de J. Robert Oppenheimer, scientifique américain, qui est impliqué dans le Projet Manhattan, soit le programme visant à développer l'arme atomique lors de la seconde Guerre mondiale. Dans ces conditions on imagine bien qu'il sera à un moment dans le film nécessaire de montrer une explosion atomique.

Eh bien ça tombe bien, lors d'un entretien avec Total Film il déclare :

Je pense que recréer le test Trinity sans utiliser d'infographie, était un énorme défi à relever.

Andrew Jackson – mon superviseur des effets visuels, je l'ai embarqué très tôt – pour chercher comment nous pourrions faire pratiquement pour représenter beaucoup d'éléments visuels du film, de la représentation de la dynamique quantique et de la physique quantique au test Trinity lui-même en passant par la recréation, avec mon équipe, Los Alamos sur une mesa au Nouveau-Mexique par un temps extraordinaire, dont beaucoup étaient nécessaires pour le film, en termes de conditions très difficiles là-bas – il y avait d'énormes défis pratiques.

C'est une histoire d'une portée et d'une ampleur immenses.

C'est l'un des projets les plus difficiles que j'aie jamais entrepris en termes d'ampleur et en termes de rencontre avec l'ampleur de l'histoire d'Oppenheimer. Il y avait de grands défis logistiques, de grands défis pratiques. Mais j'avais une équipe extraordinaire , et ils ont vraiment intensifié. Il faudra un certain temps avant que nous ayons fini. Mais il est certain que lorsque je regarde les résultats arriver et que je prépare le film, je suis ravi de ce que mon équipe a pu faire /atteindre.