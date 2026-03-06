Un nouveau mois a démarré, ce qui veut dire que les plateformes de SVOD mettent à jour leur catalogue. Apple TV suit ainsi la tendance de Netflix, Disney+ et ses autres concurrents en annonçant la couleur. C'est maintenant sûr, mars 2026 est placé sous le signe des séries. Le service à la pomme fait revenir une fiction uchronique très appréciée pour une cinquième saison, au milieu d'un tas de plusieurs nouveautés prometteuses.

Quelles sont les nouvelles séries d'Apple TV+ en mars 2026

La tension monte sur Apple TV+ en mars 2026. Alors que Shrinking poursuit sa diffusion tous les mercredis, d'autres séries vont vous occuper ce mois-ci. Au programme, plusieurs thrillers dont le très attendu Imperfect Women, qui réunira Kerry Washington (Scandal), Elisabeth Moss (La Servante écarlate) et Kate Mara (House of Cards) pour une affaire de meurtre qui va remettre en cause l'amitié de leurs personnages. Dans un tout autre genre, le public aura le plaisir de retrouver For All Mankind, la série uchronique produite par Sony Pictures. Les conflits politiques explosent dans la saison 5, avec des parallèles évidents avec notre époque. Et pour ne rien manquer des nouveautés, voici le planning des sorties :

4 MARS : Traqués — une partie de chasse dans les montagne vire au drame pour Benoît Magimel.

13 MARS : Twisted Yoga — série documentaire en trois parties sur une secte de yoga tantrique.

18 MARS : Imperfect Women — thriller psychologique événement avec un thriller d'actrices de choc.

20 MARS : Les Wonder Choux dans la grande ville | saison 2 — série musicale jeunesse avec des animaux.

27 MARS : For All Mankind | saison 5 — suite de l'uchronie dans laquelle l'Union soviétique gagne la course vers la lune.



Pas de nouveau film en mars sur la plateforme

Les cinéphiles n'auront finalement rien de neuf à se mettre sous la dent en mars sur Apple TV+. Cela dit, c'est l'occasion de rattraper des films que vous n'auriez pas encore vus sur la plateforme. L'année 2025 a été marquée par plusieurs sorties marquantes. Nous penserons notamment à To the Moon, qui colle bien ce mois-ci avec le retour de For All Mankind, puisqu'on y suit la vie de Channing Tatum, un directeur de lancement pour la NASA, et de son épouse, incarnée par Scarlett Johansson.