Pour conclure le premier trimestre de l’année 2026, Netflix continue d’envoyer du lourd avec des films et des séries à la fois cultes et populaires, pour le plus grand plaisir des abonnés.

On peut le dire : depuis le début de l’année, les plateformes de SVOD sont particulièrement en forme. Que l’on parle de Netflix, de Prime Video, de Disney+ ou encore même d’Apple TV+, chacune enrichit mensuellement son catalogue de nouveautés très attendues, tout en faisant la part belle à des œuvres cultes des années passées. Netflix nous l’a d’ailleurs prouvé en ce mois de février, et il compte assurément encore une fois le faire tout au long du mois de mars 2026, qui nous promet d’ores et déjà un programme particulièrement solide.

Tous les films Netflix à venir en mars 2026

Côté films, Netflix sort plus que jamais les grosses cartouches en allant notamment piocher dans certaines des franchises les plus populaires, à l’instar par exemple des trois premiers Jurassic Park, de l’intégrale de Twilight, ou encore d’une collection de films autour de Spider-Man. Et oui, cela comprend Venom. À leurs côtés viendront également se greffer de grosses productions comme Wicked et Peaky Blinders, mais aussi des comédies françaises telles qu’Hollywoo et Le Petit Nicolas. Quant aux amateurs d’horreur, de thrillers et d’animation, ils seront servis avec des films comme INVISIBLE MAN, Simetierre, Les Trolls, et plus encore.

01/03 Le Petit Nicolas : Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? Street Dancers 21 Jump Street T2 Trainspotting À la dérive

04/03 Banlieusards 3 Wicked Hollywoo

06/03 War Machine

07/03 Conclave Gang de Requins

13/03 27 robes Maison de retraite 1 & 2

14/03 Illusions perdues

15/03 Collection Spider-Man (Spider-Man 3, Homecoming, Far from Home, The Amazing Spider-Man : Le Destin d’un héros, Venom)

18/03 Lady Bird

20/03 Peaky Blinders : L’Immortel La Fièvre du samedi soir INVISIBLE MAN Simetierre

23/03 Le gendre de ma vie

24/03 Sous écrous

25/03 Twilight : L’intégrale

27/03 Un petit miracle

28/03 Planète B

31/03 Jurassic Park 1, 2 & 3 Les Trolls



Toutes les séries à venir en mars 2026

Même son de cloche côté séries, avec l’arrivée notamment des neuf saisons des Frères Scott sur Netflix, mais aussi des cinq saisons de Person of Interest. Les fans de séries policières pourront de leur côté profiter de l’intégralité de Mentalist, tandis que les plus branchés séries médicales pourront quant à eux se tourner vers les saisons 1 à 6 de The Resident. Enfin, pour les autres, Netflix prévoit l’arrivée de la saison 8 d’Outlander, de la saison 2 de ONE Piece ou encore le retour de Love & Death, tandis que les fans de BTS pourront suivre l’événement The Comeback Live en direct, suivi du documentaire BTS : Le retour en exclusivité sur Netflix.

01/03 WWE Elimination Chamber : 2026 (événement en direct) Profession : reporter – Saisons 1 à 3 The Resident – Saisons 1 à 6 Mentalist – Saisons 1 à 7

02/03 La Cérémonie des Actor Awards de la SAG-AFTRA (événement en direct)

04/03 Person of Interest – Saisons 1 à 5

05/03 Le Délicieux Professeur V.

06/03 Les Dinosaures (documentaire) Boyfriend on Demand Le Tueur de TikTok (documentaire)

07/03 Beasters – Saison finale, Partie 2 Outlander- Saison 8

10/03 ONE PIECE – Saison 2 The Staircase

11/03 Les Frères Scott – Saisons 1 à 9 Le Maître du Haut Château – Saisons 1 à 4

12/03 Virgin River – Saison 7

13/03 Esa Noche Fatal Seduction : Saison 3

14/03 Love & Death

16/03 The Plastic Detox (documentaire)

18/03 Furies : Résistance La primera vez – Saison 4

19/03 STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure Beauty in Black – Saison 2 Partie 2

21/03 BTS The Comeback Live | Arirang

23/03 Maison de retraite

25/03 Hartley, cœurs à vif – Saison 3

26/03 Un très mauvais pressentiment Harry Hole

27/03 BTS : Le retour (documentaire)



Source : Netflix