Pour conclure le premier trimestre de l’année 2026, Netflix continue d’envoyer du lourd avec des films et des séries à la fois cultes et populaires, pour le plus grand plaisir des abonnés.
On peut le dire : depuis le début de l’année, les plateformes de SVOD sont particulièrement en forme. Que l’on parle de Netflix, de Prime Video, de Disney+ ou encore même d’Apple TV+, chacune enrichit mensuellement son catalogue de nouveautés très attendues, tout en faisant la part belle à des œuvres cultes des années passées. Netflix nous l’a d’ailleurs prouvé en ce mois de février, et il compte assurément encore une fois le faire tout au long du mois de mars 2026, qui nous promet d’ores et déjà un programme particulièrement solide.
Tous les films Netflix à venir en mars 2026
Côté films, Netflix sort plus que jamais les grosses cartouches en allant notamment piocher dans certaines des franchises les plus populaires, à l’instar par exemple des trois premiers Jurassic Park, de l’intégrale de Twilight, ou encore d’une collection de films autour de Spider-Man. Et oui, cela comprend Venom. À leurs côtés viendront également se greffer de grosses productions comme Wicked et Peaky Blinders, mais aussi des comédies françaises telles qu’Hollywoo et Le Petit Nicolas. Quant aux amateurs d’horreur, de thrillers et d’animation, ils seront servis avec des films comme INVISIBLE MAN, Simetierre, Les Trolls, et plus encore.
- 01/03
- Le Petit Nicolas : Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?
- Street Dancers
- 21 Jump Street
- T2 Trainspotting
- À la dérive
- 04/03
- Banlieusards 3
- Wicked
- Hollywoo
- 06/03
- War Machine
- 07/03
- Conclave
- Gang de Requins
- 13/03
- 27 robes
- Maison de retraite 1 & 2
- 14/03
- Illusions perdues
- 15/03
- Collection Spider-Man (Spider-Man 3, Homecoming, Far from Home, The Amazing Spider-Man : Le Destin d’un héros, Venom)
- 18/03
- Lady Bird
- 20/03
- Peaky Blinders : L’Immortel
- La Fièvre du samedi soir
- INVISIBLE MAN
- Simetierre
- 23/03
- Le gendre de ma vie
- 24/03
- Sous écrous
- 25/03
- Twilight : L’intégrale
- 27/03
- Un petit miracle
- 28/03
- Planète B
- 31/03
- Jurassic Park 1, 2 & 3
- Les Trolls
Toutes les séries à venir en mars 2026
Même son de cloche côté séries, avec l’arrivée notamment des neuf saisons des Frères Scott sur Netflix, mais aussi des cinq saisons de Person of Interest. Les fans de séries policières pourront de leur côté profiter de l’intégralité de Mentalist, tandis que les plus branchés séries médicales pourront quant à eux se tourner vers les saisons 1 à 6 de The Resident. Enfin, pour les autres, Netflix prévoit l’arrivée de la saison 8 d’Outlander, de la saison 2 de ONE Piece ou encore le retour de Love & Death, tandis que les fans de BTS pourront suivre l’événement The Comeback Live en direct, suivi du documentaire BTS : Le retour en exclusivité sur Netflix.
- 01/03
- WWE Elimination Chamber : 2026 (événement en direct)
- Profession : reporter – Saisons 1 à 3
- The Resident – Saisons 1 à 6
- Mentalist – Saisons 1 à 7
- 02/03
- La Cérémonie des Actor Awards de la SAG-AFTRA (événement en direct)
- 04/03
- Person of Interest – Saisons 1 à 5
- 05/03
- Le Délicieux Professeur V.
- 06/03
- Les Dinosaures (documentaire)
- Boyfriend on Demand
- Le Tueur de TikTok (documentaire)
- 07/03
- Beasters – Saison finale, Partie 2
- Outlander- Saison 8
- 10/03
- ONE PIECE – Saison 2
- The Staircase
- 11/03
- Les Frères Scott – Saisons 1 à 9
- Le Maître du Haut Château – Saisons 1 à 4
- 12/03
- Virgin River – Saison 7
- 13/03
- Esa Noche
- Fatal Seduction : Saison 3
- 14/03
- Love & Death
- 16/03
- The Plastic Detox (documentaire)
- 18/03
- Furies : Résistance
- La primera vez – Saison 4
- 19/03
- STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure
- Beauty in Black – Saison 2 Partie 2
- 21/03
- BTS The Comeback Live | Arirang
- 23/03
- Maison de retraite
- 25/03
- Hartley, cœurs à vif – Saison 3
- 26/03
- Un très mauvais pressentiment
- Harry Hole
- 27/03
- BTS : Le retour (documentaire)
Source : Netflix