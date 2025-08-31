Netflix aime annoncer ses prochaines sorties en avance. Et justement, pour le mois d’octobre, on peut déjà découvrir les premières images d’un film totalement inédit.

Netflix frappe fort pour l’automne avec un nouveau thriller psychologique. The Woman in Cabin 10, porté par Keira Knightley, vient de dévoiler sa première bande-annonce. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le film s’annonce tendu, mystérieux et oppressant. Décidément, que ce soit sur Prime Video, HBO Max ou Netflix, les plateformes enchaînent.

Une grosse sortie Netflix pour octobre

Adapté du roman à succès de Ruth Ware, le film Netflix nous plonge dans l’histoire de Lo, une journaliste invitée sur un yacht luxueux. Tout bascule lorsqu’elle affirme avoir vu une femme jetée par-dessus bord. Problème : personne ne la croit. Les passagers, tous riches et influents, assurent que rien ne s’est produit. Mais Lo, persuadée de ce qu’elle a vu, décide de mener sa propre enquête.

Derrière ce récit, The Woman in Cabin 10 sur Netflix explore des thèmes puissants. On y parle de gaslighting, de rapports de pouvoir et de la difficulté pour une femme à faire entendre sa voix. Ruth Ware l’explique clairement : « c’est l’histoire d’une femme qui dit la vérité et qu’on refuse d’écouter ». Un sujet qui résonnera chez beaucoup de spectateurs.

La vision de Simon Stone

Aux commandes du film Netflix, Simon Stone veut casser les clichés. Trop souvent, dans ce type de films, on met en doute la santé mentale de l’héroïne. Lui préfère une autre approche. Il s’inspire des thrillers paranoïaques des années 70, où l’on croyait sans hésiter aux personnages masculins incarnés par Robert Redford ou Dustin Hoffman. Avec Keira Knightley, il veut cette même force : une héroïne crédible, qu’on soutient de bout en bout.

Knightley est entourée d’une distribution de choix chez Netflix. On retrouvera Guy Pearce, Hannah Waddingham, David Ajala, Kaya Scodelario, David Morrissey ou encore Gugu Mbatha-Raw. Autant de noms qui devraient donner encore plus de poids à ce thriller sous tension.

Source : Netflix