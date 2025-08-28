Un vent de nostalgie souffle sur HBO Max. Le 28 août, la plateforme accueille l’un des films les plus marquants de ces dernières années. Une pépite du cinéma à voir et à revoir.

Bonne nouvelle pour les cinéphiles : dès ce 28 août, HBO Max accueille un long-métrage qui avait marqué sa sortie en salles par son casting exceptionnel et son hommage vibrant à l’âge d’or d’Hollywood. Un film signé par l’un des réalisateurs les plus influents de ces dernières décennies, désormais disponible en streaming pour le plus grand plaisir des abonnés. Une belle fin aout si l'on ajoute aussi les sorties Netflix et Prime Video.

HBO Max frappe fort

Il s'agit donc Once Upon a Time in Hollywood qui est réalisé par Quentin Tarantino, le film plonge le spectateur dans le Los Angeles de la fin des années 60. Le film suit Rick Dalton, un acteur de télévision sur le déclin incarné par Leonardo DiCaprio, et son cascadeur et ami de toujours, Cliff Booth, interprété par Brad Pitt. Ensemble, ils évoluent dans une industrie en pleine mutation, où les codes d’Hollywood changent et où l’ombre des tragiques événements liés à la "famille" Manson plane sur la ville. Le long-métrage, présenté à Cannes en 2019, s’était distingué par son atmosphère nostalgique et son regard tendre sur une époque révolue. Dedans, Tarantino y mêle réalité et fiction.

L’une des grandes forces du film réside dans son casting impressionnant. Aux côtés de DiCaprio et Pitt, qui avait remporté l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance, on retrouve Margot Robbie dans la peau de Sharon Tate. Autour d’eux gravitent une multitude de visages familiers, de Timothy Olyphant à Dakota Fanning, sans oublier Al Pacino dans un rôle savoureux. Chaque acteur contribue à donner vie à ce Hollywood foisonnant, où les studios, les plateaux et les villas des collines de Los Angeles deviennent presque des personnages à part entière. Clairement un grand film à voir sur HBO Max.

Un hommage à une époque révolue

Au-delà de l’intrigue, le film sur HBO Max se présente comme une lettre d’amour au cinéma des années 60. Tarantino s’attarde sur les détails, des décors aux costumes, en passant par les musiques d’époque qui rythment chaque scène. Ce mélange de fiction et de réalité historique confère au film une saveur unique, parfois mélancolique, souvent drôle, et toujours profondément cinéphile.

Avec son arrivée sur HBO Max, Once Upon a Time in Hollywood s’offre une nouvelle vie. Ceux qui l’avaient découvert en salles pourront replonger dans son ambiance si particulière, tandis que les nouveaux spectateurs auront enfin l’occasion de savourer ce récit porté par deux performances d’acteurs mémorables.

