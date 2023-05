Selon Kantar, un cabinet d'analyse, Netflix, a connu une importante perte d'utilisateurs en Espagne, avec un chiffre alarmant d'un million de personnes ayant quitté le service de streaming au cours du premier trimestre de 2023. Cette baisse n'est pas due au hasard, car en février, la société a mis en place sa nouvelle politique de fin de partage de compte dans le pays.

Netflix perd plus d'un million d'utilisateurs

Au début du mois de février, Netflix a introduit des frais de 5,99 € pour les utilisateurs espagnols souhaitant partager leur compte avec un autre foyer. La plateforme de streaming a également mis en place des mesures de détection pour repérer les comptes partagés, surveillant les adresses IP, les identifiants de compte et l'activité des clients.

Selon Kantar, plus de deux tiers des utilisateurs partis utilisaient un mot de passe d'un autre compte, basé sur l'analyse des habitudes de chaque foyer. Les résiliations d'abonnements au cours des trois premiers mois de l'année sont trois fois plus élevées que lors de la période précédente, et un dixième des abonnés espagnols ont déclaré qu'ils prévoyaient de se désabonner au deuxième trimestre.

Quels sont les effets de la fin du partage de compte en France ?

L'expérience des abonnés espagnols permet d'anticiper une situation similaire lors de la mise en place de la fin du partage de compte gratuit en France. Bien que la date exacte n'ait pas encore été annoncée, elle devrait être déployée cet été dans la plupart des pays, y compris en France.

En 2022, Netflix comptait 10,5 millions d'abonnés français, mais cette nouvelle politique pourrait entraîner une perte significative d'abonnés dans les mois à venir. Outre les problèmes financiers, les utilisateurs de SVOD critiquent également la baisse de qualité des programmes originaux et le catalogue en constante diminution. La fin du partage de compte pourrait donc être la dernière goutte d'eau qui fait déborder le vase.

Actuellement, Netflix doit faire face à une concurrence féroce de plateformes comme Prime Video d'Amazon, qui propose des séries à succès telles que The Boys et Le Seigneur des Anneaux : les Anneaux de Pouvoir. Les téléspectateurs ont désormais le choix et beaucoup d'entre eux pourraient se tourner vers d'autres plateformes de streaming. De plus, Canal+ a récemment annoncé l'arrivée d'Apple TV+ sans supplément, sans parler de Disney+.

Baisse d'utilisateurs, hausse d'abonnements payants ?

Netflix a connu une vague d'annulations d'abonnements dans chaque marché lors de l'annonce de sa nouvelle politique de fin du partage de compte. Cette décision ne semble pas surprenante, puisqu'elle vise à mettre fin aux abus de partage de compte qui ont coûté à l'entreprise des millions de dollars en revenus perdus chaque année.

Malgré cette vague d'annulations, Netflix espère que la baisse ne sera que temporaire. La société cite le cas du Canada, où la croissance des revenus s'est accélérée depuis l'instauration de cette nouvelle politique. Le géant de streaming espère que cette tendance se reproduira dans les autres pays où la nouvelle politique a été mise en place.