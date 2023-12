Dans la vie d'une plateforme de SVOD, il arrive de devoir annuler des projets, peu importe à quel point ils semblaient bons. Netflix en sait quelque chose, puisqu'il a déjà dû faire tomber le couperet à plusieurs reprises. Du coup, les abonnés sont un peu méfiants, car on ne sait jamais sur qui ça peut tomber. Et justement, on vient d'apprendre qu'un film fort attendu par les spectateurs est victime d'une annulation. Ça risque de faire des déçus.

Un film prometteur annulé par Netflix

La grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood a mis un sacré coup à l'industrie, et on peut comprendre pourquoi. Les revendications étaient tout à fait justifiables, et heureusement, les mobilisés ont fini par obtenir gain de cause. Alors, c'est quoi la suite ? Eh bien, tous les projets qui ont été mis en pause peuvent maintenant reprendre leur production. Normalement, le nouveau long-métrage Adam McKay (The Big Short, Don't Look Up) devait débuter son chantier l'année prochaine, avant une sortie sur Netflix. Mais il y a eu un changement de plan, et il est tout simplement annulé.

C'est nos confrères de Deadline qui nous rapportent cette information qui ne va pas plaire à tout le monde. Il faut dire adieu au film Average Height, Average Build, qui devait comprendre en tête d'affiche Robert Pattinson, Robert Downey Jr., Amy Adams et Forest Whitaker. Pour l'instant, on ne connaît pas les raisons de la plateforme de SVOD. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est Netflix ou Adam McKay qui a pris la décision. En tout cas, notre homme est déjà retombé sur ses pattes, puisqu'il est visiblement en train de plancher sur un projet qui a un lien avec le changement climatique.

Quant à l'histoire du défunt Average Height, Average Build , elle avait de quoi attiser la curiosité du plus grand nombre. Elle devait raconter le récit d'un serial-killer s'engageant en politique. Son but : alléger les lois dans le but de poursuivre ses méfaits. On est face à de la satire sociale, et on aurait bien aimé voir le résultat. Avec un casting pareil, le scénario promettait d'être mémorable. Ça aurait fait un bel ajout au catalogue de Netflix, mais ainsi va la vie. On attend maintenant d'avoir des nouvelles du prochain film du réalisateur.

Adam McKay

Un gros film débarque bientôt sur la plateforme

Pour se remettre de cette déception, on vous conseille de surveiller de près l'arrivée du nouveau long-métrage de Zack Snyder (300, Man of Steel) : Rebel Moon Part one : A Child of Fire. Il doit sortir le 22 décembre 2023 sur Netflix, et ce sera un space opera. Le film est décrit comme un mélange entre Star Wars et Les Sept Samouraïs, ce qui est déjà suffisant pour donner l'eau à la bouche. Au niveau du casting, on a Sofia Boutella dans le rôle principal (Climax), mais également Charlie Hunnam (Sons of Anarchy, The Gentlemen), Djimon Hounsou (Shazam!) ou encore Anthony Hopkins (Hannibal). Et cette fois, ce n'est pas annulé, alors ne soyez pas inquiets.