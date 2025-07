Ça y est, le public a fait ses adieux à Seong Gi-hun avec la saison 3 de Squid Game. La série à succès s'est finalement terminée le 27 juin dernier. Cependant, Netflix a encore quelques cartouches en réserve pour la licence ! Outre le final qui confirme ce que beaucoup attendaient, une autre annonce très attendue vient de tomber.

Ce n'est pas fini pour Squid Game, le défi reprend

Au regard des cartons d'audience que cumule la série Squid Game, Netflix ne va pas tirer un trait de si tôt sur sa production maison. La saison 3 l'a bien montré en teasant à la fin un sequel aux États-Unis. Mais, ce ne sera pas le premier spin-off de l'œuvre de Hwang Dong-hyeok.

En effet, Squid Game a déjà eu droit à une série dérivée. Ou, plus exactement, Netflix a produit un véritable jeu télévisée inspiré de sa série ! Lancé en 2023, « The Challenge » (« Le Défi » en français) rassemble 456 candidats pour participer à des épreuves pour tenter de remporter le gros lot : 4,56 millions de dollars, soit le second plus gros prix de l'histoire pour une téléréalité.

La saison 1 de Squid Game Le Défi avait cartonné à sa sortie. Étant resté deux semaines de suite en tête du top 10 des programmes en langue anglaise de Netflix, cumulant en même temps 32 millions de spectateurs. Face à un tel engouement, la plateforme a renouvelé le concept pour une deuxième saison, qui va arriver cette année. Une troisième a même déjà été commandée.

Mais avant d'aller trop vite en besogne, Netflix a enfin partagé le teaser pour la saison 2 du Challenge Squid Game. Un nouveau casting de candidats s'affrontera bientôt sur nos écrans dans des épreuves certes pas mortelles, mais qui tout de même impitoyables. La plateforme de SVOD vous donne rendez-vous le 4 novembre 2025 pour assister au grand jeu.