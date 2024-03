Netflix accélère un peu plus la communication autour d'une énorme série adaptée d'une oeuvre cultissime. On sait enfin quand ça sort et on a même le droit à un magnifique avant-goût.

Netflix ne ralentit pas la cadence et se doit de mettre en avant ses prochaines grosses sorties de l'année. Pour le mois de mars, la firme au N rouge a prévu plusieurs films exclusifs comme Spaceman, La Demoiselle et le Dragon et Le Salaire de la Peur Remake, ou encore la série The Gentlemen dérivée du long-métrage de Guy Ritchie. Et ce ne sont là que les nouveautés les plus importantes. Mais dans quelques semaines, la plateforme mettra en ligne une autre production originale qui a de fortes chances de cartonner.

Une série déjà culte dans les nouveautés Netflix d'avril 2024

Oui, nous ne sommes qu'en mars, mais les futures sorties Netflix n'attendent pas ! Et pour bien terminer la semaine, le service de SVOD arrive avec une bonne nouvelle. L'adaptation live-action d'une oeuvre iconique, réalisée par le metteur en scène du Dernier train pour Busan, débarque le 5 avril 2024. Pour une fois, le « prochainement » lors de l'annonce n'était pas volé. Mais on parle de quoi au juste ? De la série Parasyte the Grey qui est une relecture en prises de vues réelles du manga culte Parasite d'Hitoshi Iwaaki.

« L'histoire raconte l'arrivée sur Terre de formes de vie non identifiées qui prennent possession d'hôtes humains et cherchent à devenir plus puissantes. Alors que ces parasites commencent à bouleverser la société, un groupe d'humains s'allie pour lutter contre ces forces maléfiques » (via Netflix). Une série déjà culte comme le manga ? On verra le moment venu, mais le potentiel est bien là. Yeon Sang-ho, le réalisateur du Dernier train pour Busan et sa suite Peninsula, a eu une première avec Netflix sur le show TV Hellbound. Et ça a été un carton ! Elle n'était pas exempt de défauts, mais avait le mérite d'avoir « un univers original et des thèmes forts » selon nos confrères de CinéSérie.

Après les créatures venues d'un autre monde, Yeon Sang-ho va donc se tourner davantage vers le body horror comme en témoigne l'affiche officielle ci-dessous. Parasyte The Grey fera ses débuts en exclusivité sur Netflix dès le 5 avril 2024, et d'après les réactions à cette image, il y a déjà une grosse attente.