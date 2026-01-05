Nous y voilà, 2026 ! Après une année qui s'est finie sur une note amère avec la fin de Stranger Things et surtout une réception assez mitigée, Netflix va mettre le paquet pour le mois de janvier. À l'instar de Disney+ ou encore Prime Video, la plateforme SVOD prépare un mois très chargé en nouveautés. Cette semaine encore, plusieurs films et séries font leur entrée. On notera surtout l'arrivée d'une saga culte de l'animation à destination des petits et grands, mais aussi une nouvelle série avec deux stars de l'écurie Marvel. À surveiller de très près.

Tous les films Netflix de la semaine du 5 au 11 janvier 2026

Côté films, il n'y aura pas foule, mais Netflix a bien choisi. Outre la comédie française Larguées, qui met en scène deux sœurs très différentes qui vont tout faire pour sauver le moral de leur mère, ce sont surtout les films d'animation qui mènent la danse. L'excellent Le Robot Sauvage fera une entrée remarquée dans les prochains jours et sera parfait pour toute la famille. L'histoire d'un robot ultra sophistiqué qui s'échoue dans un coin sauvage du globe et va apprendre à survivre parmi les animaux mais aussi et surtout se questionner sur son rôle et bien plus encore. Un film à la fois visuellement sublime et profondément touchant que l'on vous recommande chaudement. Enfin, la saga culte Dragons débarque en intégralité dans le catalogue Netflix. Des films d'animation très connus et vraiment très bons qui raviront là encore petits et grands.

06 janvier 100% Cachemire

07 janvier Larguées

09 janvier People We Meet on Vacation Le Robot Sauvage Dragons Dragons 2 Dragons 3 : le monde caché



Toutes les séries de la semaine du 5 au 11 janvier 2026

Côté séries, histoire d'attendre la nouvelle saison événement de Bridgerton, Netflix mise sur une grosse nouveauté : His and Hers. Une série thriller portée par deux stars de chez Marvel : Jon Bernthal (The Punisher) et Tessa Thompson (Thor Ragnarok, Thor Love and Thunder). La série nous fera suivre une journaliste dépressive qui va subitement prendre à cœur une affaire de meurtre et enquêter activement. Une attitude étrange qui deviendra suspecte aux yeux d'un détective qui va se mettre lui aussi sur l'affaire en la surveillant de près notamment. Une nouvelle série Netflix à surveiller de très près et qui s'annonce plutôt riche en rebondissements.

08 janvier HIS & HERS Love Is Blind : Allemagne - Saison 2

09 janvier Machos Alfa - Saison 4



source : Netflix