Prime Video gonfle son catalogue avec un excellent film tiré d'une saga absolument culte et porté par une hyper star hollywoodienne. Difficile de faire la fine bouche, c'est un blockbuster à ne pas louper.

Prime Video met les bouchées doubles cette semaine pour démarrer l'année 2026 sur les chapeaux de roues. Il ajoutera d'ailleurs à son catalogue de nombreux films dont ceux d'une saga de thriller d'action absolument culte qui a tenu en haleine les fans pendant près d'une vingtaine d'années.

Un excellent film rejoint Prime Video aujourd'hui

Alors que la saison 2 de Fallout a créé l'événement en fin d'année 2025, c'est une saga de films d'action ultra connue et très appréciée qui devrait marquer le mois de janvier. Aujourd'hui, Prime Video accueille en effet l'un des épisodes les plus récents d'une franchise ultra culte portée au cinéma par le non moins célèbre Tom Cruise. Mission Impossible 7 Dead Reckoning Partie 1 est désormais dispo sur la plateforme. Sorti en salles le 12 juillet 2023, le film a rencontré un énorme succès.

Une suite a d'ailleurs vu le jour pas plus tard qu'en 2025 et est venue conclure la saga toute entière dans la foulée. Dans Mission Impossible 7 Dead Reckoning, disponible sur Prime Video, Ethan (Tom Cruise) devra une fois de plus sauver le monde mais cette fois-ci d'une arme difficile à attraper et à contrôler puisque non physique : l'IA. Un pitch très actuel pour le coup qui donne un thriller d'action ultra efficace aux cascades toujours aussi impressionnantes. Le film a également été salué pour ces très nombreux rebondissements jusqu'au final évidemment ouvert pour la suite. Au casting, en plus de Tom Cruise on retrouve Rebecca Fergusson (Silo), Hayley Atwell (Captain America, Tomb Raider), Simon Pegg (Star Trek, Shaun of the Dead) ou encore Vanessa Kirby (Les 4 Fantastiques, Napoleon) et Pom Klementieff (Les Gardiens de la Galaxie) pour ne citer qu'eux. Si vous êtes donc à la recherche d'un film d'action divertissant et explosif, rendez-vous sur Prime Video dès aujourd'hui.

Bande-annonce de Mission Impossible 7

Source : Prime Video