Tandis que le mois d’avril poursuit doucement mais sûrement son cours, les plateformes de SVOD, de leur côté, ne ralentissement pas le rythme. Semaine après semaine, les sorties s’enchaînent et ne se ressemblent pas chez les cadors du secteur que sont Prime Video, Disney+, Apple TV+ ou encore HBO Max, qui se livrent à une concurrence sans merci. Et c’est sans compter, bien sûr, la plateforme la plus populaire de toutes, Netflix, qui se prépare une fois encore à gâter ses millions d’abonnés avec de bien beaux programmes.

Tous les films Netflix de la semaine du 20 au 26 avril 2026

En effet, cette nouvelle semaine nous réserve peut-être moins de contenus majeurs que la semaine passée, mais les abonnés Netflix auront tout de même de belles choses à se mettre sous la dent. Dès le 21 avril, la plateforme accueillera ainsi L’Arnaque, film américain de 1973 sept fois oscarisé, aux côtés d’En cloque mode d’emploi, célèbre comédie romantique mettant en scène Katherine Heigh, Paul Rudd et Seth Rogen. Et pour compléter cela ? Apex, un nouveau thriller avec Charlize Theron et Taron Egerton, qui sortira en exclusivité sur Netflix dès le 24 avril.

21 avril L'Arnaque En cloque, mode d'emploi My Hero Academia: You’re Next

22 avril The Last Shot

23 avril Les femmes du square

24 avril Apex The Truman Show

25 avril 10 jours sans maman



Toutes les séries et les documentaires de la semaine

Côté séries, la plateforme de SVOD n’est alors pas non plus en reste avec, entre autres, le retour de Stranger Things via un nouveau spin-off. Car oui, la série-mère est peut-être arrivée à son terme, mais Netflix compte bien prolonger l’aventure avec Chroniques de 1985, une série animée se déroulant entre les saisons 2 et 3. Unchosen, une mini-série britannique, fera également ses premiers pas dans le catalogue aux côtés de Recalé, une nouvelle série française, et de la seconde saison de La Meneuse, toutes étant alors des productions signées Netflix.

20 avril Cocomelon Lane – Saison 7 Funny AF with Kevin Hart (Téléralité) Samurai: Au-delà des matchs (Documentaire)

21 avril Unchosen Reborn – Saison 1 L'Envers du sport : Coups de feu à Hawthorne Hill (Documentaire)

22 avril Santita Le Cœur aux affaires Hulk Hogan: Real American (Documentaire) Le Jardin de Zach (Documentaire) Lainey Wilson: Keepin’ Country Cool (Documentaire)

23 avril Recalé Stranger Things Chroniques de 1985 La Meneuse – Saison 2

24 avril If Wishes Could Kill Yiya Murano : Quand le mal infuse (Documentaire)



Source : Netflix