Netflix commence tranquillement son mois de mars avec de nouvelles arrivées au sein de son catalogue, qui couvre notamment un film événement et de multiples grandes séries.

C’est un nouveau mois qui démarre pour l’ensemble des plateformes de SVOD, bien décidées à conclure ce premier trimestre de l’année 2026 en beauté auprès de leurs abonnés. Oui, entre œuvres cultes du passé et nouveautés extrêmement attendues, chacune d’elles entend tirer son épingle du jeu auprès de son public, tant du côté de Prime Video que de Disney+, mais aussi d’Apple TV+ et Netflix. Et justement, pour bien démarrer cette nouvelle semaine, place au tour d’horizon des prochaines arrivées dans le catalogue du grand N.

Tous les films Netflix de la semaine du 2 au 8 mars 2026

Côté films, Netflix commence tranquillement son mois de mars particulièrement chargé avec l’introduction de Wicked, film musical événement mettant en scène Ariana Grande et Cynthia Erivo. À ses côtés se trouvent également deux productions françaises, Banlieusards 3 et Hollywoo, qui témoignent de nos capacités à créer des comédies comme des films dramatiques. Enfin, War Machine et Conclave attendent de leurs côtés les amateurs de grosses productions américaines, tandis que le film d’animation Gang de Requins rejoint Netflix pour le bonheur des plus jeunes.

04/03 Banlieusards 3 Wicked Hollywoo

06/03 War Machine

07/03 Conclave Gang de Requins



Toutes les séries de la semaine du 2 au 8 mars

Côté séries, la plateforme de SVOD commence aussi tranquillement avec de belles arrivées, qui comprennent notamment l’intégrale de Person of Interest, chouette série d’espionnage diffusée entre 2011 et 2016, mais aussi la saison 8 d’Outlander. Pour les fans d’anime, Netflix annonce l’arrivée de la seconde partie de la saison finale de Beasters, aux côtés d’une nouvelle série dramatique baptisée Le Délicieux Professeur V. Enfin, pour les fans de dramas coréens, Boyfriend on Demand s’impose à n’en pas douter comme la sortie Netflix à ne pas manquer.

02/03 La Cérémonie des Actor Awards de la SAG-AFTRA (événement en direct)

04/03 Person of Interest – Saisons 1 à 5

05/03 Le Délicieux Professeur V.

06/03 Les Dinosaures (documentaire) Boyfriend on Demand Le Tueur de TikTok (documentaire)

07/03 Beasters – Saison finale, Partie 2 Outlander- Saison 8



Profitons-en pour souligner qu’en parallèle des séries traditionnelles, Netflix diffusera dès aujourd’hui l’intégralité de la Cérémonie des Actor Awards de la SAG-AFTRA sur sa plateforme, en plus d’ajouter deux documentaires consacrés aux Dinosaures et au Tueur de TikTok dans son catalogue au cours de la semaine. De quoi permettre à tout un chacun de trouver chaussure à son pied, donc.

Source : Netflix