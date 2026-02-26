Depuis un certain temps, Apple TV mise grandement sur la qualité des nouveautés de son catalogue plutôt que sur la quantité. En janvier 2026 par exemple, on comptait seulement cinq nouveautés, et uniquement des séries, et ce mois-ci seulement trois, dont un film. Mars 2026 semble suivre la même voie, avec jusqu'alors seulement deux nouveautés sur le terrain à signaler, dont la très attendue saison 5 de For All Mankind. C'était du moins avant la bande-annonce d'une troisième série a venir justement la semaine prochaine, avec de nombreux arguments prometteurs.

Apple TV en chasse d'une autre grosse série pour mars 2026

Apple TV va en effet bientôt diffuser le premier épisode d'une nouvelle série originale, alors qu'elle aurait dû sortir le 25 décembre 2025, avant de connaître un report en raison de suspicions de plagiat du roman « Shoot » de Douglas Fairbairn sorti en 1973, depuis bel et bien identifié comme une inspiration de la série qui nous intéresse ici.

On a donc enfin une date de sortie plus précise et une bande-annonce pour cette nouvelle exclusivité d'Apple TV, qui met la France au premier rang. Intitulée « The Hunt », ou « Traqués » dans la langue de Molière, cette nouvelle série met en effet en scène deux gros acteurs francophones en la personne de Benoît Magimel et Mélanie Laurent et raconte l'histoire de deux groupes de chasseurs rivaux qui s'affrontent dans un climat de paranoïa et de vengeance.

« L’ennemi le plus dangereux est celui qu’on ne voit pas », indique la bande-annonce de la série Apple TV à venir, avec Damien Bonnard, Manuel Guillot, Cédric Appietto, Frédéric Maranber, Angélyna Mignot, Paul Beaurepaire, Yann Goven, Sarah Pachoud et Patrick de Vallette, aux côtés de Benoît Magimel et Mélanie Laurent. Réalisé par Cédric Anger et Guillaume Renusson, Traqués promet d’être un récit intense à découvrir donc à partir du 4 mars 2026 sur la plateforme à la Pomme jusqu'au 1er avril pour la conclusion de ce qui semble être une mini-série qui ne connaîtra pas de saisons supplémentaires.

Source : Apple TV sur YouTube