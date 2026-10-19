On peut le dire, le mois d’octobre 2026 aura été particulièrement chargé pour les abonnés à Netflix. Et ce n’est pas le programme de la semaine dernière, qui a vu pas moins de 18 films et 4 séries faire leur apparition dans le catalogue, qui va nous pousser à penser le contraire. Pas plus, d’ailleurs, que le programme de la semaine à venir. Car celui-ci s’annonce peut-être un peu moins chargé que celui de la semaine dernière, mais il permettra une nouvelle fois à Netflix de gâter ses abonnés avec des films issus d’une franchise culte et le retour de séries très attendu.

Tous les films Netflix de la semaine du 19 au 25 octobre 2026

Commençons avec les films de cette semaine qui, pour le coup, fera le grand écart entre deux genres bien distincts. Comme le veut la période, Netflix continuera dans un premier temps d’enrichir son catalogue avec deux films d’horreur, Halloween et Halloween Kills, issus de la dernière trilogie mettant en scène Jamie Lee Kurtis. Puis, dans un second temps, ce sera aux amateurs de comédies françaises d’y trouver leur compte avec les deux volets de la franchise Les Vieux Fourneaux, adaptés de la bande dessinée, ainsi que le film Comme des riches.

20/10 Halloween Halloween Kills

21/10 Les Vieux Fourneaux Les Vieux Fourneaux 2 Bons pour l'asile

23/10 Comme des riches



Toutes les séries de la semaine du 19 au 25 octobre 2026

Côté séries, Netflix ne sera pas en reste non plus avec, en tête de liste, l’arrivée très attendue de Cyberpunk Edgerunners 2, suite de l’anime inspiré de Cyberpunk 2077. Autre retour extrêmement attendu : celui de la série Lupin avec Omar Sy, qui reviendra pour une nouvelle salve d’épisodes avec sa Partie 4. Pour le reste, les abonnés à Netflix pourront aussi se plonger dans la saison 3 de Nobody Wants This, comédie romantique américaine, tandis que les amateurs de sport auront droit à la saison 2 de Six Kings Slam, tournoi d’exhibition de tennis diffusé en direct.

20/10 Cyberpunk Edgerunners 2 – Anime

21/10 Six Kings Slam – Saison 2

22/10 Nobody Wants This – Saison 3

23/10 Lupin – Partie 4



Source : Netflix