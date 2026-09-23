À un mois de sa sortie, Cyberpunk Edgerunners 2 dévoile un premier extrait qui annonce clairement une couleur bien rouge. et une nouvelle saison très prometteuse.

Le mois dernier, l'Anime Expo 2026 nous permettait d'apprendre que Cyberpunk Edgerunners 2 allait sortir sur Netflix le 20 octobre 2026. Un mois plus tard et alors que cette seconde saison très attendue arrive donc le mois suivant, la plateforme SVOD délivre donc sur le Net l'extrait d'un épisode mettant principalement en scène le mercenaire Weak et le jeune vidéaste Roman dans une séquence d'action qui donne clairement envie d'en voir plus.

Un premier extrait de Cyberpunk Edgerunners 2 en attendant sa sortie le 20 octobre 2026 sur Netflix

Après divers trailers, Netflix permet donc aux fans de découvrir directement un aperçu d'un des 10 épisodes qui composeront Cyberpunk Edgerunners 2. Il semblerait plus précisément qu'il s'agisse du tout premier, car introduit à la fois Weak (Clancy Brown), une ancienne Légende de Night City visiblement au bout du rouleau, et Roman (Valeria Rodriguez), le jeune caméraman qui semble se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment.

Cet extrait de Cyberpunk Edgerunners 2 met en effet en scène ce qui apparaît être un casse ou en tout cas une tentative d'effraction au sein de la mégacorporation Arasaka par Weak et un petit groupe de mercenaires. Ceux-ci semblent chercher à fuir les lieux, alors que les gardes sont en alerte rouge. On remarque également que Weak montre des premiers signes de cyberpsychose avec des hallucinations et des légers moments d'absence.

Alors que lui et son groupe font tout exploser dans leur fuite, l'extrait de Cyberpunk Edgerunners 2 nous permet également d'apercevoir Roman, qui traînait visiblement par là, et devrait donc se retrouver impliqué malgré lui dans l'histoire, ce qui justifie sa présence dans le casting. L'extrait se termine enfin sur le plan bien gore comme on aime d'une tête de garde d'Arasaka qui explose.

Un aperçu qui donne envie de voir la suite

Cet extrait pourtant d'une durée d'un peu plus d'une minute de Cyberpunk Edgerunners 2 pose en tout cas bien le décor de ce qui nous attend dans cette seconde saison : de la violence, de l'intrigue, de la cyberpsychose et une animation de Studio Trigger qui dépote toujours autant.

On a en tout cas hâte d'en voir plus, et rendez-vous est donc pris le 20 octobre 2026 pour retrouver Weak et Roman, mais également Talia Yang (Kimoy Lee), la mystérieuse Maelstrom, et D (Nazeeh Tarsha), un netrunner du gang Snake Nation, pour voir comment le destin de ce casting hétéroclite va bien s'entremêler à Night City dans Cyberpunk Edgerunners 2.

Source : Netflix