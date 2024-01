Netflix fait clairement partie des plateformes de SVOD les plus prisées. Pour s'y abonner, il y a quatre offres (techniquement trois, mais on va y revenir) qui sont disponibles. Elles sont plus ou moins chères en fonction d'un certain nombre de critères. On pense notamment au fait d'avoir des pubs, ou non. Et justement, le géant américain vient de prendre une décision radicale concernant l'un de ces abonnements. Une chose est sûre, ça va en énerver plus d'un, car ça implique de débourser plus d'argent.

Netflix va faire mal au portefeuille de certains abonnés

L'année dernière, le service avait déjà fait tomber le couperet, au grand malheur des abonnés. Pour rappel, l'offre Essentiel est passée de 8,99€ à 10,99€, et celle Premium de 17,99 à 19,99€. Autant dire que ça n'a pas fait des heureux, qui n'ont pas forcément envie de mettre encore plus d'argent sur la table. Par contre, deux paliers n'ont pas été touchés : celui Standard avec pub et Standard sans publicités. C'est déjà ça, même s'ils ne sont pas à l'abri d'une augmentation. Quoi qu'il en soit, Netflix vient de prendre une nouvelle décision qui va tout changer.

En décembre dernier, on nous apprenait la disparition de l'offre Essentiel à 10,99€. Néanmoins, une petite précision s'imposait. Si vous possédiez ce forfait, la plateforme ne vous forçait pas à faire un changement d'offre. Ce serait seulement le cas si vous le décidiez volontairement, ou en cas de désabonnement. Malheureusement, Netflix a annoncé auprès de ses investisseurs qu'il allait faire machine arrière. L'abonnement en question sera définitivement supprimé dans les mois à venir.

Le plan Essentiel n’est plus disponible pour les nouveaux membres ou les membres qui nous rejoignent à nouveau. Si vous êtes actuellement sur ce plan, vous pouvez rester sur ce plan jusqu’à ce que votre plan soit changé ou votre compte annulé. La première déclaration de Netflix au sujet de l'abonnement Essentiel au moment d'annoncer sa suppression

Crédits : Netflix

D'autres augmentations à prévoir ?

Il est tout de même important de rappeler que ce n'est pas encore arrivé en France. De ce qu'on a cru comprendre, ça va commencer au Canada, suivi du Royaume-Uni dans le deuxième trimestre de 2024. Le reste de l'Europe devrait suivre au cours de cette période, bref, c'est pour bientôt. Lorsque ce sera mis en place, il faudra obligatoirement débourser 13,49€ pour avoir accès à l'offre sans publicités « la moins onéreuse ». C'est une information qui ne passe auprès de la communauté, et on se doute que la pilule aura du mal à être avalée.

Comme on l'a dit plus haut, ce n'est pas la première fois que la firme incite à dépenser plus d'argent. En l'occurrence, ça concerne l'offre Essentiel, mais rien ne dit que les autres paliers sont à l'abri. Comme l'a dit la plateforme de SVOD : « à mesure que nous investissons et améliorons Netflix, nous demanderons parfois à nos membres de payer un peu plus pour refléter ces améliorations ». Des propos qui présagent un bel avenir pour nos portefeuilles.