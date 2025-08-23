La série animée phénomène de 2023 prépare son grand retour sur Netflix avec une saison 2 qui promet encore plus d’action et de surprises. Ca envoie du rêve.

Netflix vient de lever le voile sur les premières images de Blue Eye Samurai saison 2. Et autant dire que la série animée, couronnée de succès en 2023, n’a rien perdu de son intensité. Cela promet de très belles choses pour la suite, ça va envoyer du lourd.

Du grand Netflix

L’histoire reprend avec Mizu (Maya Erskine), déterminée à poursuivre sa quête de vengeance. La guerrière cherche toujours à retrouver et éliminer les quatre hommes qui pourraient être son père. La première saison Netflix s’était terminée sur son départ du Japon. La nouvelle vidéo nous montre déjà la suite, avec des scènes d’action brutales où Mizu se jette dans une révolte paysanne.

Dans une séquence marquante, elle esquive des flèches, se sert d’un corps comme bouclier et grimpe un mur en arrachant les projectiles qui l’atteignent. Ce passage, sans doute un flashback, rappelle immédiatement pourquoi la série avait tant marqué : un mélange de violence crue et de mise en scène stylisée. Du grand Netflix au programme.

Des alliés familiers et des surprises

Mais Mizu ne sera pas seule dans cette saison 2 sur Netflix. Les créateurs Amber Noizumi et Michael Green confirment le retour de personnages clés comme Ringo, le fidèle compagnon, ou encore le maître forgeron Eiji. La princesse Akemi et le fougueux Taigen seront aussi de la partie. Et plus étonnant encore : certains personnages qu’on croyait morts pourraient réapparaître. De quoi relancer toutes les spéculations.

Les coulisses dévoilées dans cette vidéo mettent en avant le travail des studios Blue Spirit. Les équipes collaborent avec des cascadeurs pour chorégraphier les combats, ce qui renforce l’impact visuel et donne à la série une allure presque cinématographique. Ce souci du détail, allié à une esthétique flamboyante, reste l’une des grandes forces de Blue Eye Samurai.

Source : Netflix