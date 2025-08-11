Chaque semaine toutes les plateformes SVOD comme Prime Video, Netflix ou encore HBO Max, accueillent des nouveautés sur leur catalogue. Alors que l’été continue de battre son plein, Prime Video ajoute une poignée de films ainsi que de nouvelles séries, dont une nouveauté originale.

Tous les films Prime Video de la semaine du 11 au 17 aout 2025

Cette semaine, pas de très grosse folie sur Prime Video, mais deux films très atypiques pour le coup. Le premier, Machete Kills est un film Grindhouse signé par le délirant Robert Rodriguez. On y retrouve un Dany Trejo en grande forme qui devra une fois de plus jouer de la machette pour empêcher un chef de cartel mexicain d’envoyer un missile sur le sol américain. Rien que ça. Humour et violence gratuite sont toujours au programme de cette suite sous stéroïdes. Loin du déluré Machete, le second film de la semaine lorgne du côté des superhéros, mais de leur version sombre avec The Watchmen de Zack Snyder. Il s’agit d’une adaptation des comics du même nom qui nous fait suivre une bande de justiciers aux méthodes parfois peu conventionnelles.

12/08 Machete Kills – Film

15/08 Watchmen : Les Gardiens – Film



Toutes les séries de la semaine du 11 au 17 aout 2025

Côté série sur Prime Vidéo, on a le droit à deux originales, dont une nouveauté. Butterfly est LA grosse sortie de cette semaine. Il s’agit d’une série d’action typée thriller et espionnage avec Daniel Dae Kim 5 (Lost, Hawaï 5-0) qui nous fait suivre un agent spécial pris dans un complot en Corée du Sud. Une série apparemment très efficace puisque les premiers retours sont plus que positif pour les chanceux ayant pu y jeter un œil. La seconde série à sortir cette semaine n'est autre que la saison 2 de Saussage Party Bouff'land, une série délirante issu du film du même nom