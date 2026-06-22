Netflix met le paquet cette semaine avec un gros film évènement au casting 5 étoiles et le retour d'une série ambitieuse mais qui divise beaucoup les fans de la licence dont elle s'inspire.

Nous voilà déjà à la fin du mois de juin, accablés par de grosses vagues de chaleur, un temps à rester au frais. Ça tombe bien, les plateformes SVOD font le plein de nouveautés cette semaine, à commencer par Netflix qui capitalise sur quelques films et mise très gros sur le retour très attendu d'une série appréciée, mais qui divise aussi énormément.

Tous les films Netflix de la semaine du 22 au 28 juin 2026

Cette semaine, Netflix nous sort l'un de ses films événement de l'année, In the Hand of Dante, réalisé par Julian Schnabel. Un drame teinté de thriller qui repose sur un casting 5 étoiles pour nous raconter l'histoire d'un écrivain qui tente de retrouver et d'authentifier un manuscrit de La Divine Comédie de Dante. Au casting de ce gros film Netflix, on retrouve Oscar Isaac (Star Wars), Jason Momoa (Aquaman), Gal Gadot (Wonder Woman), Gerard Butler (Greenland) ou encore Al Pacino (Scarface), John Malkovich (Red) pour ne citer qu'eux. Du très beau monde donc. Notons aussi cette semaine sur Netflix l'arrivée de toute la saga La Nuit au Musée avec Ben Stiller. Des comédies familiales qui passent toujours très bien.

24 JUIN In the Hand of Dante

25 JUIN Moulin Rouge !

26 JUIN Little Brother La Nuit au musée 1 à 3



Toutes les séries de la semaine du 22 au 28 juin 2026

Côté série sur Netflix, si l'on a bien le droit à une saison 3 pour Le Chemin de l'Olivier, ce qui ne manquera pas de plaire aux fans, c'est surtout la nouvelle saison d'Avatar Le Dernier Maître de l'Air qui va beaucoup faire parler. Après une première saison réussie, mais qui a grandement divisé les fans, surtout les puristes, la seconde saison revient avec encore plus d'ambition.

Seulement jusqu'ici, chaque visuel, chaque bande-annonce, on déjà déchaîné les foules. Il y a ceux qui sont déjà impatients de voir la suite de l'histoire et ceux qui critiquent le moindre détail. Netflix semble pourtant toujours misé sur cette série évènement, mais l'accueil de cette seconde saison pourrait bien changer les plans à l'avenir. La saison 2 d'Avatar le Dernier Maître de l'Air reprendra peu après la fin de la première saison alors que le Pays du Feu s'apprête à mettre ses plans à exécution et que notre cher Aang se prépare à un gros affrontement avec ses amis.