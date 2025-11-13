Aujourd’hui sur Netflix, la journée est particulièrement chargée avec de nombreuses sorties, dont l’un des plus grands films de guerre de tous les temps. Une véritable masterclass.

Netflix s’apprête à offrir une journée particulièrement variée ce mercredi 13 novembre, avec l’arrivée de deux grands classiques du cinéma et plusieurs nouveautés séries qui devraient plaire à tous les publics. Entre humour, drame historique, mystère et aventure féerique, la plateforme met les petits plats dans les grands. Entre ça et les sorties Prime Video ou encore Disney+, la semaine est chargée.

Un film de guerre culte et un classique de la comédie sur Netflix

Le chef-d’œuvre de Steven Spielberg, Il faut sauver le soldat Ryan, fait son grand retour. Véritable référence du film de guerre, il nous replonge au cœur du débarquement de Normandie avec une intensité inégalée. Porté par Tom Hanks et Matt Damon, le film impressionne toujours par sa mise en scène d’un réalisme saisissant et son portrait poignant de soldats unis par le devoir et le sacrifice. Plus de vingt ans après sa sortie, il conserve la même puissance émotionnelle et visuelle.

À ses côtés, Crazy, Stupid, Love vient apporter une touche de légèreté bienvenue sur Netflix. La comédie romantique de 2011, portée par Steve Carell, Ryan Gosling, Emma Stone et Julianne Moore, reste un modèle du genre. Entre humour, tendresse et quiproquos, elle raconte avec finesse les hauts et les bas de l’amour moderne. Un film drôle, sincère et touchant, parfait pour équilibrer les émotions de la journée.

Trois séries pour tous les publics

Côté séries, Netflix mise sur la diversité. La nouvelle production japonaise Last Samurai Standing plonge les spectateurs au cœur du Japon féodal, dans un récit d’honneur, de vengeance et de loyauté. Visuellement superbe, elle mêle batailles épiques et drame intime pour offrir un regard spectaculaire sur la vie des guerriers de l’époque. Plus contemporaine, The Beast in Me propose un thriller psychologique sombre et captivant, où une femme doit affronter les fantômes d’un passé qu’elle croyait révolu. La tension monte visiblement à chaque épisode.

Pour un tout autre public sur Netflix, L’École des licornes Chapitre 4 apporte sa dose de féérie et de bonne humeur. Les plus jeunes retrouveront leurs héroïnes et leurs montures magiques dans de nouvelles aventures pleines d’amitié, de couleurs et de messages positifs. Entre drames historiques, mystères intimes et magie pour enfants, Netflix propose une offre équilibrée et variée ce jour. Il y a vraiment de tout, pour tout le monde.

Source : Netflix