Aujourd’hui, Netflix gâte ses abonnés avec de belles sorties cinéma. D’autant plus qu’il s’agit de films cultes qui ont marqué l’enfance de nombreux spectateurs. Une belle occasion de replonger dans le passé, autour d’un personnage emblématique de la pop culture.

Netflix sort de beaux films cultes

C'est du lourd pour le premier film sur Netflix. Sorti en 2001, Lara Croft : Tomb Raider est l’un des premiers grands succès à adapter un jeu vidéo culte sur grand écran. Angelina Jolie y campe une héroïne charismatique et intrépide, lancée dans une chasse au trésor à travers des ruines mythiques et des pièges redoutables. Entre cascades spectaculaires et décors d’aventure, ce film a marqué toute une génération de fans. Le revoir sur Netflix, c’est replonger dans une époque où les blockbusters privilégiaient l’action pure et le sens du spectacle. Si certains effets ont un peu vieilli, la performance de Jolie, elle, reste intemporelle. Pour les amateurs de sensations fortes et de nostalgie, Tomb Raider reste un must à redécouvrir.

Deux ans plus tard, Angelina Jolie reprend du service dans Lara Croft : Le Berceau de la vie, également ajouté aujourd’hui sur Netflix. Cette suite entraîne Lara dans une quête encore plus périlleuse, à la recherche de la légendaire boîte de Pandore. Entre temples engloutis, paysages africains et scènes d’action mieux rythmées, ce second opus monte clairement en puissance. Moins léger et plus mystique que le premier, Le Berceau de la vie donne à son héroïne une dimension plus humaine, plus nuancée. Le film n’avait pas rencontré un énorme succès en salle à sa sortie, mais il a depuis gagné le statut de film culte auprès des fans. Netflix offre ici l’occasion parfaite de redécouvrir cette suite souvent sous-estimée.

12 novembre Lara Croft : Tomb Raider Lara Croft Tomb Raider : Le berceau de la vie Un ex pour Noël



Déjà un film pour les fêtes

Après deux films d’action, place à une ambiance beaucoup plus cocooning avec Un ex pour Noël. Cette comédie romantique suit Kate, une jeune femme fraîchement divorcée qui tente d’organiser un dernier Noël parfait avec sa famille. Mais ses plans s’effondrent lorsque son ex refait surface, accompagné de sa nouvelle petite amie… Ce film Netflix coche toutes les cases du genre : émotions, maladresses, et l’inévitable dose de magie des fêtes.

Source : Netflix