Le programme Netflix de la semaine du 26 octobre au 1er novembre a tout ce qu'il vous faut en cette période de vacances. Vous allez pouvoir vous plonger dans l'ambiance d'Halloween avec toutes les nouvelles séries annoncées. Pour ce qui est des films, on a sélection assez familiale qui va vous permettre de vous détendre avec vos proches. Découvrez toutes les dates de sortie avec nous.

Tous les films à venir sur Netflix du 26 octobre au 1er novembre

Netflix a encore plusieurs cartouches en réserve pour finir ce mois d'octobre. Mais ce qui retiendra surtout notre attention là-dedans, c'est le documentaire Celui qui s'appelait Matthew Perry consacré à l'acteur de Chandler dans Friends, tragiquement disparu en 2023. Le mois de novembre, lui, démarrera sur les chapeaux de roue après 6 nouveaux films à découvrir. Puisque ce sera la veille de la rentrée, on se tournera vers les deux Tous en scène, des films d'animation sur des animaux amateurs de musiques qui rêvent d'être sous les projecteurs. Aussi touchants dans leur traitement des liens familiaux que de l'acceptation de soi et de l'autre, ça met du baume au cœur. Cela dit, on n'a pas oublié toutes les autres nouveautés :

27 OCTOBRE : Celui qui s'appelait Matthew Perry

28 OCTOBRE : Le Clan Rétribution

30 OCTOBRE : L'Aile ou la Cuisse

1 er NOVEMBRE : Le Théorème de Marguerite Tous en scène 1 et 2 L'amour au présent Lara Croft : Tomb Raider Mon garçon



Les nouvelles séries de la semaine du 26 octobre 2026

Pour ce qui est des séries, cette semaine est étonnamment placée sous le signe des productions Paramount+. En effet, Netflix ajoute continue à puiser chez la concurrence avec deux titres à découvrir. D'un côté, on a Entretien avec un vampire, relecture moderne du roman d'Ann Rice sorti il y a 50 ans. De l'autre, Mayfair Witches, une série d'horreur avec Alexandra Daddario (Percy Jackson). On peut même compter sur deux autres programmes du 26 octobre au 1er novembre, voici le calendrier :

26 OCTOBRE : Minimum Wage

1 er NOVEMBRE : Entretien avec un vampire Mayfair Witches Resident Alien | saison 4

