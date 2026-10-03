Quelles sont les nouveautés de Paramount+ en octobre 2026 ? La plateforme américaine a dévoilé l’intégralité de son programme pour le mois, avec le retour de séries appréciées.

Comme toutes les plateformes de streaming, Paramount+ va renouveler son catalogue en octobre. Et si la liste des nouveaux films est particulièrement courte, celle des séries est bien plus fournie. Surtout que ce mois-ci marquera le retour d’une des meilleures séries d’animation, 10 ans après la fin de son second chapitre. Voici l’agenda d’octobre 2026 sur Paramount+.

Tous les films d'octobre 2026

Le mois d’octobre 2026 sera particulièrement calme côté films sur Paramount+, avec seulement quelques programmes de prévus. D’un côté, Quitte ou Double, le film à suspense avec Seth Green (Robot Chicken, Austin Powers) qui change de registre pour l’occasion. Ce thriller raconte l’histoire de cinq inconnus recevant une invitation pour une partie de poker aux enjeux importants. Mais la chance va vite tourner au cauchemar alors que des phénomènes étranges se produiront et qu’ils ne pourront plus quitter l'hôtel luxueux et isolé. Changement de registre avec le second film de Paramount+ en octobre 2026. Joseph Bau, Artiste De Guerre suit en effet l’histoire d’un survivant de la Shoah et faussaire, alors qu’il aide des centaines de personnes à s’évader. Jusqu’au jour où il trouvera miraculeusement l’amour au milieu du désespoir.

01/10 Joseph Bau, artiste de guerre Gardiens de mensonges



11/10 La Pat' Patrouille : La Super Patrouille, le film



14/10 Quitte ou double



Toutes les séries d'octobre 2026 sur Paramount+

Le mois d’octobre 2026 marquera surtout le retour de séries toutes appréciées dans leur domaine. Sylvester Stallone reprendra ainsi du service pour la quatrième saison de Tulsa King, après un final particulièrement violent, quand Luke Grimes renfilera son chapeau de cowboy pour la saison 2 de Marshals. Mais la véritable tête d’affiche de Paramount+ en octobre est incontestablement Avatar Les Sept Refuges. Quelques mois après la sortie mouvementée du film, qui est resté dans le top de plateforme pendant plus d’un mois, et, surtout, plus de 10 ans après la fin de The Legend of Korra, l’une des meilleures séries d’animation revient avec un nouveau chapitre.

Alors que l’Avatar était autrefois un symbole d’espoir et de paix, il est désormais associé à la catastrophe qui a ravagé le monde. Quand la jeune Pavi découvre qu’elle ne maîtrise pas que la Terre et qu’elle est la successeure de Korra, et donc la nouvelle « destructrice de l’humanité », la fillette se retrouvera rapidement traquée par les humains comme les esprits. En compagnie de sa jumelle longtemps perdue et de son mentor, elle devra tenter de sauver les derniers bastions de la civilisation. Une suite particulièrement attendue, à découvrir dès le 9 octobre sur Paramount+, à raison de trois épisodes par semaine. Pour le reste, voici le programme des séries sur la plateforme.

05/10 Marshals (Saison 2)



09/10 Avatar : Les sept refuges



15/10 Le Beau Diable : un tueur au charme fatal



16/10 Tulsa King (Saison 4)

