La plateforme Netflix dévoile toutes ses nouveautés de novembre 2026 et le programme va être chargé. Elle a mis les moyens pour garnir son catalogue de films tout au long du mois, avec de gros titres comme Tomb Raider, Transformers ou encore Wonder Woman 1984. Vous aurez quelques séries à vous mettre sous la dent, dont la suite de l'excellente Black Doves ou le nouveau drame The Altruists. On vous donne toutes les dates de sortie.

Quels films sortiront sur Netflix en novembre 2026 ?

Le mois de novembre sur Netflix va ravir les cinéphiles. La plateforme un programme qui mêle autant les blockbusters que les productions maisons. En tant que joueurs, on ne boudera pas notre plaisir en revoyant le premier film Tomb Raider sorti en 2001 avec Angelina Jolie. Alors que la saga prépare le remake du premier jeu, ça nous mettra un peu dans le bain. On compte bien profiter de la collection Transformers pour se refaire un marathon de la saga culte. Enfin, on apprécie de voir le premier film Scooby-Doo rejoindre le catalogue alors que la plateforme prépare sa propre aventure en ce moment. Là aussi, c'est à voir au moins une fois pour rire et se faire gentiment peur. Voici les très nombreux films de novembre de 2026 :

1 er NOVEMBRE : Le Théorème de Marguerite Tous en scène 1 et 2 L'amour au présent Lara Croft : Tomb Raider Mon garçon

3 NOVEMBRE : Mike Tyson : Return of the Mike - stand-up du champion de boxe

4 NOVEMBRE : Momo Mon beau Noël de chien Ninho : Le prix à payer - documentaire sur le rappeur et ses jeunes années Une belle course Wonder Woman 1984

5 NOVEMBRE : Au cœur de l'océan Inception Jack Reacher Transformers, l'intégrale

7 NOVEMBRE : 5 ans de réflexion Antigang

9 NOVEMBRE : Un bon avocat

10 NOVEMBRE : Scooby-Doo Y'a pas de réseau

11 NOVEMBRE : Avedon - documentaire sur le photographe nord-américain Le Gospel de Noël Mes héros

12 NOVEMBRE : Badh Elfe Frère Noël Noël dans ta peau Sex and the City 1 et 2 Tout... sauf en famille

13 NOVEMBRE : Gainsbourg : Vie héorïque - biopic sur le chanteur français Heartland Retour chez ma mère Un tour chez ma fille Voisin contre voisin

14 NOVEMBRE : Raoul Taburin a un secret

17 NOVEMBRE : Oblivion L'Art du mensonge See You on Venus

18 NOVEMBRE : Death of a Unicorn Les Nouvelles Aventures de Cendrillon

19 NOVEMBRE : Comme Cendrillon

20 NOVEMBRE : Sœurs de sort Smile

22 NOVEMBRE : Black Christmas Mars Express

25 NOVEMBRE : La Daronne The Mosquito Bowl

27 NOVEMBRE : Fire Island Quasimodo, l'âme de Paris - film dramatique français produit par Netflix

28 NOVEMBRE : Le Mariage de l'année



Quelles séries sont à retrouver sur la plateforme en novembre 2026 ?

La sélection est bien plus réduite en matières de série. Mais il y a des titres qui devrait retenir votre attention. Déjà, on sera curieux de regarder la nouvelle version d'Entretien avec un vampire, des années après le film culte. On attend également la suite de Black Doves, le thriller palpitant avec Keira Knightley dans le rôle-titre. De même, impossible de passer à côté de la saison 3 de L'Impératrice, rien que pour son cadre historique et ses intrigues de cour qui nous tiennent toujours en haleine. Enfin, une petite nouveauté maison retiendra notre attention à la fin du mois. On regardera à coup sûr The Altruists, le drame sur la chute de la plateforme d’échange de cryptomonnaies FTX. Mais comme ce n'est pas tout, voici les dates de sortie sur Netflix des séries en novembre 2026 :

1 er NOVEMBRE : Entretien avec un vampire Mayfair Witches Resident Alien | saison 4

3 NOVEMBRE : Bass X Machina

4 NOVEMBRE : Une vie arrachée : Natalee Holloway - série documentaire sur une affaire criminelle

5 NOVEMBRE : Black Doves | saison 2

6 NOVEMBRE : Possible Love Peace, love et plus si affinités

11 NOVEMBRE : The Body

12 NOVEMBRE : L'Impératrice | saison 3 Love is Blind, Habibi | saison 2 - téléréalité de dating à l'aveugle

19 NOVEMBRE : The Altruists

