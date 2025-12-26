C'est une page qui se tourne pour tous les abonnés Netflix. L'une des plus grosses séries de la plateforme tire sa révérence et aujourd'hui, on entame pour de bon la dernière ligne droite avant le grand final début du mois de janvier 2026. Après Squid Game ou encore La Casa de Papel, c'est bientôt la fin de cette série qui aura aidé la plateforme à faire sa renommée.

L'une des meilleures série de Netflix approche de la fin, la suite est dispo

Tout a commencé en 2016, alors que la plateforme au N rouge commençait déjà à se faire une place dans la plupart des foyers. Stranger Things est arrivée sur Netflix en plein mois de juillet, nous laissant découvrir son univers et surtout une production digne des plus grosses séries. Le carton est immédiat. Près d'une dizaine d'années plus tard, la série est sur le point de se terminer une fois pour toutes avec une saison 5 déjà très chargée en émotion.

Après une première partie particulièrement intense, la tension est à son comble. La fin de l'épisode 4 se termine sur une scène qui aura suscité l'excitation, mais aussi et surtout un très grand nombre de questions qui sont, pour l'heure, sans réponse. On devrait avoir quelques réponses dès aujourd'hui puisque la seconde partie de la saison 5 de Stranger Things est désormais disponible sur Netflix au lendemain de Noël. Malheureusement pour nous, ces nouveaux épisodes devraient se terminer sur un cliffhanger insoutenable puisque le grand final sera, quant à lui, diffusé le 1er janvier 2026. Une belle manière de dire adieu à cette série désormais culte, mais aussi de débuter l'année en créant l'événement.

Petit récap du final du volume 1 de la saison 5 de Stranger Things

ATENTION AUX SPOILERS sur l'événement de la première partie de la saison 5 actuellement disponible sur Netflix.

Pour rappel, à la fin de la première partie de la saison 5 de Stranger Things, on laissait Steve, Jonathan, Dustin et Nancy dans le Monde à l'Envers, bloqués par l'immense mur vivant alors qu'ils étaient à la poursuite d'un Demogorgon. En parallèle, Hopper et Eleven ont attaqué un laboratoire militaire en plein dans le Monde à l'Envers, pensant y trouver Vecna pour, au final, découvrir une prisonnière qui pourrait être une alliée de poids. On a également découvert que Max était coincé dans un univers crée par Vecna lui-même. Elle a pu rencontrer Holly, la jeune sœur de Mike elle aussi prisonnière désormais. Mais les deux jeunes filles ont décidé de s'échapper et Max a un plan. Robin, Lucas et Murray ont quant à eux tenté de délivrer une partie des enfants enlevés par l'armée, mais sans succès, tandis que Will, Joyce et Mike se sont retrouvés confrontés à Vecna et son armée de Demogorgons. C'est là que la puissance de Will s'est brusquement éveillée, dévoilant ses puissants pouvoirs. Autant dire que les prochains épisodes vont être importants, ils sont dispo sur Netflix.

