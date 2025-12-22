Voici les nouveautés niveau films et séries à attendre du côté de Netflix pour cette semaine marquée par les fêtes de Noël, avec du très lourd sous le sapin.

En attendant de connaître exactement le programme complet de Netflix pour janvier 2026, la plateforme SVOD au N rouge entend bien finir décembre 2025 en beauté et réserve quelques jolis petits cadeaux de Noël pour ses abonnés. Voyons justement comment cela se présente pour cette semaine du 22 au 28 décembre 2025.

Toutes les sorties films de la semaine du 22 au 28 décembre 2025 sur Netflix

Qui dit semaine de Noël dit donc que Netflix va garder le plus gros de ses programmes de ladite semaine sous le sapin, et c'est justement le cas concernant les nouveautés films à venir sur la plateforme. On a ainsi deux nouveaux films qui arrivent le 24 décembre 2025 : Goodbye June, une comédie dramatique de Noël réalisée par Kate Winslet et avec elle au casting qui retrace l'adieu de frères et sœurs à leur mère mourante ; ainsi que Madagascar, le célèbre film d'animation colorée de Dreamworks sorti en 2005.

Le reste du programme films de Netflix pour cette semaine arrivera le lendemain, le 25 décembre 2025, avec cette fois trois long-métrages : Emmanuelle, un film français où une jeune femme s'envole pour Hong Kong en quête d'un plaisir perdu ; Us, un film d'horreur psychologique américain ; et The Visit, un autre film d'horreur américain dit cette fois « found footage ».

24/12 Goodbye June Madagascar

25/12 Emmanuelle Us The Visit



LA sortie série de la semaine du 22 au 28 décembre 2025

Contrairement aux nouveautés côté films, Netflix n'a qu'une seule nouveauté à proposer côté séries, mais clairement pas avec n'importe quel programme. Après cinq films à venir entre le 24 et le 25 décembre 2025, la plateforme SVOD au N rouge va laisser les abonnés digérer pour sortir sa carte maîtresse de ce dernier mois de l'année, avec rien de moins que la première partie du grand final du Volume 2 de la saison 5 de Stranger Things.

Après un Volume 1 nous mettant dans l'ambiance en novembre dernier, Netflix fait en effet durer le plaisir (ou le supplice, c'est selon), puisque ce 26 décembre 2025 marquera en effet la sortie des trois premiers épisodes du Volume 2 de l'ultime saison de Stranger Things, intitulés « Plan de choc », « S'échapper de Camazots » et « Le Pont ». Pour voir le tout dernier épisode de cette grande aventure, il faudra repasser le 1er janvier 2025 pour un final d'une durée d'environ 2 heures.

26/12 Stranger Things 5 : Volume 2 - épisodes « Plan de choc », « S'échapper de Camazots » et « Le Pont »



Source : Netflix