Même pendant l'été, les sorties importantes continuent de s'enchaîner sur Netflix. En août, les téléspectateurs de la plateforme ont pu (re)découvrir des films emblématiques comme Basic Instinct, mais aussi des créations originales comme L'Élu ou Painkiller. Il y avait donc de quoi s'occuper, même en prenant le soleil. Pourtant, le véritable gros morceau de ce mois sort aujourd'hui, ce jeudi 31 août 2023. Il s'agit d'une série attendue depuis très longtemps et qui n'a pas manqué de faire parler d'elle. Vous pouvez enfin la découvrir par vous-même.

Une série extrêmement attendue disponible sur Netflix

C'est le grand jour. Oui, c'est bien aujourd'hui que sort la série live-action One Piece sur Netflix. L'adaptation est disponible depuis 9h01 ce matin sur la plateforme de SVOD. C'est clairement LE programme phare de cet été. Pour rappel, la série est une adaptation des 12 premiers tomes (environ 100 chapitres) de l'œuvre culte d'Eiichirō Oda, qui a travaillé sur ce live-action en tant que consultant et producteur exécutif. Luffy ainsi que les premiers Mugiwaras que sont Zoro, Nami, Usopp et Sanji, mais aussi les antagonistes importants comme Baggy le Clown assureront le spectacle.

La série Netflix est composée de huit épisodes, le plus long étant le premier, qui dure un peu plus d'une heure. Si vous voulez tout dévorer d'un coup, vous le pouvez, car Netflix ne publie pas le programme en plusieurs parties comme c'était le cas récemment avec la saison 3 de The Witcher, par exemple. Pour rappel, la série One Piece suit les aventures de Monkey D. Luffy alors qu'il crée son équipage et part en quête du One Piece, le trésor le plus convoité au monde. Son rêve est simple : devenir le Roi des Pirates.

Un autre live-action aussi énorme que One Piece

La licence phénomène va donc aujourd'hui s'ouvrir à un tout nouveau public, avide de découvrir l'histoire de cet adolescent élastique jovial comme tout. Les fans inconditionnels de One Piece ne devraient quant à eux pas être surpris, puisque le live action s'annonce fidèle, bien que quelques libertés soient prises. Plus étonnant, ils devraient être chances conquis par cette adaptation que personne n'attendait. Les leaks et les premières images laissaient entrevoir un nouveau désastre comme Netflix en avait le chic (coucou Death Note), mais la série devrait bien créer la surprise. Les quelques médias et fans qui ont eu la chance de la voir en avant-première sont unanimes : la série One Piece est plus qu'à la hauteur des attentes de son créateur, qui en rêve depuis de longues années.

Rappelons qu'en plus du manga, Netflix compte aussi adapter en live-action une autre œuvre culte, à savoir Avatar : Le Dernier maître de l'air. Le programme, qui sera également en huit épisodes, s'est dévoilé pour la première fois lors de l'événement TUDUM en juin, mais nous ne connaissons pas encore sa date de sortie.