Netflix dévoile un nouveau trailer pour la série d'animation phénomène Blue Eye Samurai et donne au passage la date de sortie pour la saison 2, à venir en exclusivité dans le catalogue.

Trois ans après la saison 1, Netflix s'apprête à nous faire découvrir la suite des aventures de Mizu. La plateforme de SVOD nous donne enfin la date de sortie de la saison 2 de Blue Eye Samurai. L'anime ouvrira l'année 2027, c'est à présent officiel. On le découvre à travers un trailer qui prouve que l'animation du studio français Blue Spirit n'a rien perdu de sa superbe.

Quand sortira la saison 2 de Blue Eye Samurai ?

À la grande joie des fans, Blue Eye Samurai va avoir droit à une saison 2 sur Netflix. Mais le temps passait et on ne savait toujours pas quand nous pourrions retrouver Mizu dans son combat. Sauf que cela, c'était jusqu'à cette nuit. Un nouveau trailer nous confirme officiellement que la suite sortira le 19 janvier 2027.

L'histoire de Blue Eye Samurai va d'ailleurs prendre un tournant inattendu dans la saison 2. La série Netflix va nous transporter du Japon jusqu'à Londres, où Mizu poursuivra sa traque. Trouvera-t-elle son père biologique là-bas ? Là est la question. Toutefois, elle devrait pouvoir compter sur la rencontre d'anciens et de nouveaux alliés, même si plusieurs ennemis roderont aussi dans l'ombre.

Récompensée dans plusieurs des plus grosses cérémonies, comme les Annie et les Emmy Awards, Blue Eye Samurai avait fait très forte impression à sa sortie. Le public de Netflix a donc hâte de découvrir la saison 2 qui semble on ne peut plus prometteuse. Le studio Blue Spirit est toujours à la co-production, tandis que l'actrice Maya Erskine rempile pour doubler Mizu en version originale.

Une troisième saison déjà prévue par Netflix

Avec un tel plébiscite au départ, Netflix compte déployer Blue Eye Samurai pour un dernier acte après la saison 2. D'ailleurs, l'attente devrait cette fois être moins longue. Pour l'heure, les plans sont de sortir la saison 3 en 2028 et ainsi offrir une conclusion percutante à la série.