On peut dire ce qu'on veut, Netflix est loin de ne proposer que des titres fades et oubliables dans son catalogue. S'il faut bien produire de la quantité, parfois à moindre qualité, pour offrir suffisamment de nouveautés aux abonnés, la plateforme de SVOD produit également des programmes plus prometteurs, reconnus à travers le monde. La saison 1 d'Arcane l'avait probablement démontré plus que toute autre réalisation. Et, cette semaine, c'est une autre série qui a su conquérir le jury des prestigieux Primetime Emmy Awards.

Netflix brille par ses productions

La 76e édition des Primetime Emmy Awards aura lieu le 16 septembre 2024. Mais, au regard de la quantité de catégories, la cérémonie qui récompense la télévision américaine a donné un avant-goût de son palmarès dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 septembre. C'est là que Netflix a vu l'une de ses dernières productions recevoir un très beau prix.

La série Blue Eye Samurai, co-produite par Netflix Animation, a reçu le prix du meilleur programme d'animation. Ainsi, elle repart avec la récompense ultime pour une production du petit écran, soit l'équivalent d'un Oscar au cinéma. Qui plus est, elle était en compétition contre d'autres séries réputées, comme Bob's Burger et Les Simpson, mais aussi X-Men 97', qui a fait sensation sur Disney+, et Scavengers Reign, une des nouvelles pépites de Max.

Netflix brille décidément de plus en plus par son animation. Outre Arcane, la série Cyberpunk 2077: Edgerunners a également marqué les esprits dernièrement. Elle vient également de lancer un spin-off de Terminator et a rappelé l'adaptation à venir de Midnight Sun, le roman de la saga Twilight qui suit le point de vue du vampire Edward Cullen. Mais, là où Blue Eye Samurai se distingue, c'est par le fait qu'il s'agisse d'une création originale.

Que raconte la série Blue Eye Samurai ?

Blue Eye Samurai est une série d'animation pour adultes se passant au Japon, en 1633. Elle raconte la vendetta de Mizu, une manieuse de sabre bien déterminée à retrouver les hommes responsables de sa condition. Car, Mizu a une particularité : c'est une métisse, dont les yeux bleus trahissent l'origine. Elle va donc partir à la poursuite des quatre Occidentaux coupables d'avoir enlever sa mère autrefois. Parmi eux se trouvent son père.

Écrite par Michael Green et Amber Noizumi, la série brille par la maturité de son scénario et sa qualité d'animation. Cette dernière est le fruit du travail du studio français Blue Spirit. Eh oui ! Après le succès de Fortiche avec Arcane, la collaboration avec une société français aura de nouveau été un pari gagnant pour Netflix. Blue Eye Samurai a d'ailleurs été renouvelée pour une saison 2. Forte de cette nouvelle récompense, la série devrait avoir de beaux jours devant elle.