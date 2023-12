Netflix reprend un peu du poil de la bête ces derniers temps. En quelques semaines, le service de SVOD a lancé plusieurs programmes inédits qui cartonnent. La preuve avec l'une des nouveautés de décembre 2023, Le Monde après nous. Le film avec Julia Roberts, Mahershala Ali, Myha'la Herrold, Ethan Hawke et Kevin Bacon, réalisé par Sam Esmail (Mr Robot), arrive plus ou moins à faire l'unanimité. Et c'est suffisamment rare lorsqu'il s'agit d'un long-métrage original de la plateforme pour être souligné. Mais une nouvelle série Netflix fait également beaucoup parler d'elle en bien.

Une annonce énorme pour cette série Netflix du moment

Netflix a pris pour habitude de produire tous types de contenus, mais il est vrai que les succès d'estime se trouvent le plus souvent du côté des séries live-action ou d'animation. En novembre 2023, la plateforme a notamment sorti Scott Pilgrim prend son envol, qui était très attendue et qui n'a pas déçu, mais a aussi créé la surprise avec Blue Eye Samurai. Un show animé Netflix qui se déroule au Japon, pendant la période Edo, et qui met en scène la vengeance violence et sanglante de Mizu. Une réussite sur tous les plans pour beaucoup.

Lorsqu'on fait un tour sur Rotten Tomatoes, Blue Eye Samurai est l'une des séries animées les mieux notées de tous les temps, devant d'autres programmes Netflix comme Cyberpunk Edgerunners, Arcane et Scott Pilgrim ou même Invincible de Prime Video. Et vous le savez, qui dit carton dit... suite ! La firme au N rouge renouvelle Blue Eye Samurai pour une saison 2.

« Lorsque nous avons démarré ce projet, nous nous sommes engagés à prendre cette histoire très personnelle, qui se déroule au Japon durant la période Edo, et à l'incarner de la manière la plus authentique et la plus belle possible. Nos animateurs, historiens, musiciens, artistes martiaux et doubleurs ont permis de réaliser cela au-delà même de nos espérances » ont confié Michael Green et Amber Noizumi, les co-créateurs de la série Blue Eye Samurai.

Une saison 2 pour Blue Eye Samurai, c'est officiel !

C'est fait ! Blue Eye Samurai saison 2 arrive « bientôt » sur Netflix. « Jusqu’où ira la vengeance ? Blue Eye Samurai saison 2, prochainement » questionne la plateforme sur X. Et justement, d'après les co-créateurs qui sont aux anges de cette nouvelle, ça va être sanglant. Mizu a l'intention de mener à bien sa vendetta sans faire dans la dentelle.