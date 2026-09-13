À l’approche de sa sortie sur Netflix, la nouvelle mini-série Below continue de se dévoiler au travers d’un nouveau trailer qui donne encore une fois le ton de ce futur thriller.

Tandis que des plateformes comme Prime Video et Disney+ semblent quelque peu traîner la patte en cette période de rentrée, Netflix, de son côté, est comme d’habitude présent sur de nombreux tableaux. Outre le fait de continuer à enrichir quotidiennement son catalogue avec de nouvelles sorties, en témoignent l’arrivée des collections Annabelle, Conjuring et La Nonne dès aujourd’hui, le service de streaming prépare également ses abonnés pour ses prochains programmes originaux. En l’occurrence ici : la mini-série Below, qui s’offre un nouveau trailer.

Netflix dévoile un nouveau trailer pour Below, sa future mini-série

Prévue pour le 8 octobre prochain, cette nouvelle série portée par Josh Hartnett (Pearl Harbor), Charlie Heaton (Stranger Things) et Mackenzie Davis (Speak No Evil) promet en effet aux abonnés de la plateforme une aventure pleine de suspense, dans un thriller réalisé par Jesse McKeown, notamment connu pour son travail sur Umbrella Academy. « Il y a quelque chose dans l’eau », indique alors Netflix pour accompagner le nouveau trailer, qui fait doucement monter la pression en révélant juste ce qu’il faut pour attiser la curiosité des spectateurs.

Pour rappel, Below racontera l’histoire de Calvin Penney (Josh Hartnett), un pêcheur vivant dans une petite ville de Terre-Neuve et encore profondément marqué par la mort de son père plusieurs décennies plus tôt. Sa vie, toutefois, prend un tournant inattendu lorsqu’une mystérieuse créature marine se met subitement à terroriser toute la ville, conférant ainsi à Below un twist singulier. Quelle est-elle, et y a-t-il un lien avec le trouble passé du personnage principal ? Réponse dans un peu moins d’un mois.

Les abonnés partagent leur impatience

En attendant, une chose est sûre : Netflix a réussi son coup en attirant l’attention de nombreux abonnés à la plateforme. « ‘Il y a quelque chose dans l’eau’, c’est exactement le genre de réplique qui me fait penser qu’on va assister à un véritable cauchemar », se réjouit par exemple l’un d’eux sur X, en partageant au passage son enthousiasme pour le casting de Below. « Ça a l’air sinistre, et même si on sait qu’il y a QUELQUE CHOSE dans l’eau, ce que c’est exactement et l’effet que ça a sur les habitants est très bien dissimulé dans ce trailer », déclare un autre.

« Je vais définitivement regarder ça ». « Le 8 octobre est beaucoup trop loin », s’impatiente enfin un dernier. Heureusement, pour aider ses abonnés à patienter jusque-là, Netflix a bien d’autres programmes dans sa besace. Outre les derniers épisodes de la saison 5 de Nouvelle École, parus plus tôt cette semaine, les spectateurs peuvent par exemple s’attendre au retour du spin-off de Stranger Things, Chroniques de 1985, pour une seconde saison le 17 septembre prochain, tandis qu’une ribambelle de films sont également en approche.

Source : Netflix