À quelques semaines de sa sortie, Below, future série de Netflix portée par Josh Hartnett, se dévoile plus en détails au travers d’un premier trailer qui réjouit les fans de l’acteur.

Après un mois de juillet 2026 particulièrement solide, Netflix s’attaque désormais à un mois d’août tout aussi chargé en nouveautés, tant du côté des films que des séries. Et comme toujours, les abonnés peuvent d’ailleurs s’attendre à une multitude de programmes originaux, tels que le film The Whisper Man ou la saison 5 de The Outer Banks par exemple. Mais parce que Netflix est du genre à voir sur le long terme, l’heure est également venue pour la plateforme de nous en montrer plus sur Below, sa future mini-série à venir le 8 octobre.

Netflix dévoile un premier trailer pour Below

Créée par Jesse McKeown (Umbrella Academy), cette série à suspense canadienne racontera l’histoire de Calvin Penney, un pêcheur vivant dans une petite ville de Terre-Neuve resté hanté par la mort mystérieuse de son père plusieurs décennies auparavant. Son quotidien commence toutefois à prendre une tournure inattendue lorsqu’une créature marine non identifiée se met soudainement à terroriser l’ensemble de la ville, offrant à Below un tournant mythologique inattendu qui, à en croire Netflix, fera tout le sel de la série.

Au cœur de cette dernière ? Un casting d’exception notamment porté par Josh Hartnett (Pearl Harbor) dans le rôle du personnage principal, tandis que Mackenzie Davis (Speak No Evil) incarnera le rôle de Fonda Howander, chercheuse en biologie marine ; et Charlie Heaton (Stranger Things) celui de Wade Penney, fils du héros. À leurs côtés également dans Below : Natasha Henstridge (La Mutante), Joshua Close (L’Exorcisme d’Emily Rose) ou encore Rohan Campbell (Halloween Ends), parmi quelques autres encore.

Rendez-vous le 8 octobre 2026

Cette nouvelle production Netflix vous intéresse ? Dans ce cas, rendez-vous dès le 8 octobre 2026 sur la plateforme pour découvrir l’intégralité des six épisodes qui constitueront l’intrigue de cette mini-série. D'ici là, une chose est sûre : le retour de Josh Hartnett sur le petit écran semble déjà faire des heureux. « C’est tellement fun de voir Josh Hartnett partout de nouveau, j’ai hâte de voir ça ! », se réjouit par exemple une internaute sous le tweet de Netflix. « Je vis pour ce comeback de Josh Hartnett ! », assure une autre avec entrain. Le rendez-vous est pris.

Source : Netflix