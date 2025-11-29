Les films et les séries vont et viennent sur les plateformes SVOD, que ce soit chez Netflix, Prime Video ou Disney+, tous les programmes ne restent pas indéfiniment. Au mois de décembre, près d'une soixantaine de films et séries quitteront le catalogue Netflix, c'est donc le moment ou jamais pour rattraper votre retard. Voici la liste complète de tous les programmes qui sortiront du catalogue au mois de décembre 2025.

Tous les films Netflix qui quittent le catalogue en décembre 2025

Il y a beaucoup de films qui partiront de Netflix au mois de décembre, dont un paquet de blockbusters et d'autres très appréciés. On peut par exemple vous parler de Snatch, de Guy Ritchie, un film absolument culte du réalisateur qui vaut le détour pour sa réalisation et son humour efficace. Rien que pour voir Brad Pitt camper un gitan complètement cinglé, ça vaut le coup d'œil.

Ce sera également votre dernière chance de regarder le cultissime Django Unchained, pépite de Quentin Tarantino avec Jamie Foxx ou encore Leonardo DiCaprio. Une masterclass maîtrisée de A à Z grâce à une réalisation de choc, des images à couper le souffle et des dialogues hyper bien ficelés. L'un des meilleurs films de Tarantino à n'en pas douter qui va donc vivre son dernier mois sur Netflix. Enfin, ce sera aussi votre dernière chance pour jeter un œil au très bon The Social Network de David Fincher, ou encore à l'efficace No Pain No Gain et au très drôle Sans Sarah rien ne va. On peut aussi noter Matrix Resurrection, la trilogie Taken, ou encore Fast and Furious 8 pour ne citer qu'eux.

1/12 Tully Veve

4/12 Les Ruines Trilogie Taken Le Samouraï L'armée des Ombres Le Cercle Rouge Lisa Frankenstein

5/12 World War Z

6/12 The Lesson

8/12 Rémi sans Famille

9/12 Wonder Woman 1 & 2 Terminagolf 11/12 La Première étoile La Deuxième étoile No Pain No Gain Sans Sarah rien ne va

12/12 Fourmiz Chien & Chat

14/12 L'interview qui tue ! The Social Network RoboCop Reviens-Moi Burlesque Mako 28 Semaine plus tard

15/12 La Somme de toutes les peurs Tous en scène

20/12 Petit Vampire Les Chèvres ! Ciel d'octobre Scooby !

21/12 Fast & Furious 8 Good Boys Un Jour, peut-être Matrix Resurrection

31/12 Django Unchained Snatch Bienvenue dans la jungle Noël sous son aile Fury Les Profs 1 et 2 Nightmare Island Papi-Sitter White House Down S.W.A.T. 2 Split All Eyes on Him Resident Evil Vendetta



Django Unchained quitte Netflix le 31 décembre 2025

Toutes les séries qui sortent du catalogue en décembre 2025

Côté séries, Netflix fait le vide également et en retire plusieurs appréciées. C’est notamment la fin pour The Walking Dead, série absolument culte qui aura vu naître près de 11 saisons et plusieurs spin-off comme Fear the Walking Dead, The Walking Dead World Beyond, ou encore Dead City et une autre concentrée sur Daryl. Dans un tout autre registre, la très bonne série Suits fait ses adieux à Netflix comme The Rookie ou encore Good Doctor, deux séries très appréciées également. La première est une série médicale avec Freddie Highmore (Bates Motel, Arthur et les Minimoys) qui campe un médecin surdoué et autiste. La seconde est quant à elle portée par Nathan Fillion (Castle, Serenity) qui joue un quadragénaire en pleine reconversion dans la police de Los Angeles.

25/12 Salvation



30/12 Schitt's Creek 31/12 Yu Yu Hakusho The Walking Dead Suits : avocats sur mesure Good Doctor The Rookie : le flic de Los Angeles Hunter X Hunte r



source : Netflix