La plateforme de streaming vidéo Netflix transforme souvent tout ce qu'elle touche en or. Même les films et séries les moins appréciées. En effet, on ne compte plus le nombre de programmes qui sont très loin d'avoir été plébiscités, mais qui attirent toutefois des millions d'abonnés. Et la firme au N rouge adore quand ses productions accumulent les millions de vues ou d'heures de visionnage. Actuellement, un énorme projet est d'ailleurs un immense carton, en dépit de tous les retours négatifs.

Une saga de films Netflix vient peut-être de naître

En investissant dans le nouveau film Rebel Moon de Zack Snyder, qui est disponible en deux parties sur la plateforme, Netflix a eu le nez fin. Le premier long-métrage a été un succès immédiat et sa suite suit le même chemin, alors même que les critiques sont encore moins bonnes. Si l'on regarde sur Rotten Tomatoes, Rebel Moon Partie 2 : L'Entailleuse reçoit des scores catastrophiques de 15% (presse) et 52% (spectateurs), contre 21% et 57% pour Rebel Moon Partie 1 : L'Enfant du feu. Malgré cela, Rebel Moon 2 est numéro du top 10 des films Netflix les plus regardés dans le monde, y compris en France.

De quoi déjà valider le développement d'un Rebel Moon Partie 3 ? Netflix n'a pas communiqué sur ses intentions. En revanche, l'actrice Sofia Boutella, qui joue Kora, est plus que partante. Elle est très enjouée par un hypothétique troisième film, et aussi par l'idée de retrouver Zack Snyder sur le plateau de tournage.

Non, pas encore [ndlr : il n'y a pas encore eu de discussion entre Snyder et l'actrice pour Rebel Moon 3]. Mais ce serait incroyable s'ils pouvaient partir à la recherche de la princesse Issa. Parce que c'est ce que nous disons à la fin du deuxième film. Et puis ce serait amusant de retourner sur le plateau avec Zack parce que nous aimons tous tellement faire partie de ce projet. Via The Direct.

Dans son interview à The Direct, elle a même confié qu'elle ne serait pas contre une série TV. « Pourquoi pas ?! Il faudra que je lise. Cela dépend si Netflix le fait et si Zack le fait. Je ne suis pas fermée à l'idée de travailler, d'être créative et surtout de reprendre un personnage comme Kora » a-t-elle ajouté.

Six films Rebel Moon au total ?

Sofia Boutella aimerait donc revenir pour Rebel Moon 3 ou une série télévisée, mais tout dépend de Netflix. Car du côté du réalisateur Zack Snyder, il y a des plans pour une saga cinématographique colossale. « Nous avons prévu beaucoup, beaucoup de films. Plus que trois. Plus que quatre. Et je vais aller plus loin : nous avons tout prévu jusqu'au sixième film. Ou plutôt une trilogie, chaque film étant composé de deux parties. Netflix est intéressé, mais attendons de voir comment performent ces premiers films... » a indiqué le co-scénariste Kurt Johnstad (via ScreenRant).