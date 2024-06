Zack Snyder, célèbre réalisateur de films à grand spectacle, s'apprête à faire ses débuts dans l'animation avec sa nouvelle série Twilight of the Gods. Qui sera disponible sur Netflix à l'automne 2024. Cette série, inspirée de la mythologie nordique, promet de transporter les spectateurs dans un univers riche en action. Mais aussi en intrigues mythologiques.

Zack Snyder de retour... sur Netflix !

Twilight of the Gods se concentre sur l'histoire de Sigrid. Une jeune femme issue d'un village viking, dont la vie est bouleversée lors de son mariage. Un événement tragique lors de la cérémonie pousse Sigrid, qui est la fille de géants, à partir en quête de vengeance. Elle rassemble autour d'elle une équipe hétéroclite. Composée d'un voyant, d'un nain, et d'autres personnages, pour traquer et combattre un dieu. Ce récit de vengeance et de quête personnelle est au cœur de cette série animée. Une sorte de Justice League, mais à la sauce Viking.

La série bénéficie d'un casting vocal impressionnant. Incluant Sylvia Hoeks dans le rôle de Sigrid (Blade Runner 2049), Stuart Martin (Jamestown), Pilou Asbæk (Game of Thrones), John Noble (Fringe), Paterson Joseph (The Leftovers), Rahul Kohli (The Haunting of Bly Mano"), Jamie Clayton (Sense8), Kristofer Hivju (Game of Thrones), Peter Stormare (Fargo), Jamie Chung (The Gifted), Lauren Cohan (The Walking Dead) et Corey Stoll (House of Cards). Ce casting diversifié promet de donner vie aux personnages avec profondeur et nuance.

Pour l'animation, Snyder s'est associé à Xilam Animation. Un studio nominé aux Oscars, connu pour ses travaux en animation de haute qualité. La série sera produite par The Stone Quarry, la société de production de Zack et Deborah Snyder, en collaboration avec Jay Oliva et Eric Carrasco. Snyder lui-même dirige plusieurs épisodes, garantissant ainsi que sa vision unique imprègne chaque aspect de la série.