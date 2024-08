Il y a quelques jours et trois avant sa sortie, cinq épisodes de la très attendue saison 2 d'Arcane ont leaké dans leur intégralité, entre autres productions de Netflix. Naturellement, ces leaks ont littéralement englouti sur la Toile. Afin de passer autant que faire se peut entre les gouttes des spoils, les fans se rassemblent pour statuer sur une mesure à prendre.

Les fans prêts à éviter les spoils sur Arcane saison 2 à tout prix ?

Plus que jamais, les leaks et les spoils qui en découlent sont monnaie courante. Netflix en a fait récemment les amers frais suite à une massive brèche de sécurité. Extrêmement attendue en novembre, Arcane saison 2 en a été victime, et cinq épisodes sur neuf sont désormais dans la nature. Sur le subreddit dédié à la série d'animation phénomène de Fortiche, les fans ont comme qui dirait organisé une réunion de crise pour déterminer de la marche à suivre.

À l'heure actuelle, les modérateurs ont décidé de bannir quelques jours et sans autre forme de procès quiconque demandant des nouvelles des leaks relatifs à Arcane saison 2. Celles et ceux partageant directement les leaks sont quant à eux bannis à perpétuité. Mais de tels cas affluent sur le subreddit, et les modérateurs sous littéralement sous l'eau. Ils ont ainsi demandé à la communauté quelle mesure prendre pour se prémunir de quelconques spoils.

« Nous pourrions tout fermer afin de boycotter les leaks d'Arcane saison 2. Une mesure radicale, mais efficace. Ce serait la meilleure manière d'appeler les fans à la prudence, et retirer la possibilité aux trolls de créer de nouveaux comptes ou de mettre les utilisateurs au dépourvu avec des spoils intempestifs » peut-on lire sur le subreddit à propos d'un sondage pour déterminer de la marche à suivre. La communauté est vivement partagée sur la question. 717 utilisateurs ont voté contre la fermeture du forum, et 701 pour. Sauf changement, il faudra donc naviguer sur cette tribune dédiée à la série Arcane avec beaucoup de prudence, et un parapluie ou un imperméable immunisé aux leaks.

Source : Subreddit Arcane