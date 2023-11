Cette fois, on peut le dire, c'en est fini des nouveautés Netflix de novembre 2023. Ces dernières heures, le service a ouvert ses portes à des sorties inédites à l'image de Family Switch, Hard Days, Un Noël façon Bad Guys, American Symphony ou encore Un chirurgien qui vous veut du bien ? Entre autres choses. Mais surtout, les abonnés ont pu reprendre un programme qui cartonne et qui est issu d'une série emblématique de la plateforme.

Une grosse série Netflix de novembre 2023 dévoile sa partie 2

Pour mieux capter l'attention de ses abonnés, Netflix diffuse souvent ses séries en plusieurs parties avec quelques jours voire semaines d'écart. Une manière de procéder qui semble fonctionner, ou du moins, qui ne semble pas interférer dans les affaires de la firme au N rouge. Ce mois-ci, les téléspectateurs ont pu se mettre devant la première partie de The Crown saison 6, mais aussi de Squid Game : Le Défi. Une téléréalité avec des protagonistes bien réels qui participent à des jeux en cascade inspirés de la série originale, afin de repartir avec 4,56 millions de dollars.

Squid Game : Le Défi s'est hissé dans le top 10 des programmes Netflix les plus visionnés lors de sa première semaine. Un carton qui semble néanmoins s'être essoufflé puisque ce spin-off spécial n'est plus dans le classement. Et c'est toujours le cas au moment d'écrire ces lignes alors qu'il y a du nouveau. La partie 2 avec les épisodes 5 à 9 de Squid Game : Le Défi est disponible. On verra si la série s'imposera encore avec cette suite, en attendant le grand final pour mercredi prochain.

Cette nouveauté Netflix fait aussi l'objet d'une polémique. Il y a quelques jours, des voix se sont fait entendre pour dénoncer des conditions de tournage très dangereuses. Lors de certains jeux, des participants révèlent avoir souffert d'hypothermie et de lésions nerveuses. Des retours très inquiétants s'ils se confirment. Si l'affaire est rendue publique, c'est qu'au moins deux personnes de Squid Game : Le Défi veulent aller devant la justice.

Les sorties récentes et les prochaines du service de SVOD

Le même jour que les épisodes 5 à 9 de Squid Game : Le Défi, Netflix a ajouté un film français hyper culte : Le Père Noël est une ordure. Une comédie iconique des années 80, adaptée de la pièce de théâtre, avec la troupe du Splendid (Josiane Balasko, Thierry Lhermitte, Marie-Anne Chazel...). Une grande première puisque le long-métrage n'avait jamais été intégré à une plateforme de streaming vidéo. Dès demain, le catalogue va encore être renouvelé.

Les nouveautés Netflix de décembre 2023 vont arriver en nombre avec des gros programmes. Pour le 1er décembre, la firme au N rouge offrira les 8 premiers films Fast and Furious, Pokemon : Détective Pikachu, Chronicle ou encore LEGO Ninjago : Le Soulèvement des Dragons. Voici la liste des sorties de demain :